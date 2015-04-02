İran ile 5+1 ülkeleri, nükleer programda ana çerçeve üzerinde uzlaştı

P5+1 (ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya ve Almanya) ve İran arasındaki nükleer görüşmeleriyle ilgili İranlı yetkililerden açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından, "Çözüm bulundu. Anlaşmanın yazımına hemen başlamaya hazırız" dedi.

Zarif'in ardından Devlet Başkanı Hasan Ruhani de Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Ruhani, " Nükleer programda ana çerçeve üzerinde uzlaşıldı. Anlaşma metni yazımı hemen başlayacak" ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından atılan mesajda ise "Nihai anlaşma için çerçeve üzerinde anlaşıldı" ifadesine yer verildi.

P5+1 ile İran arasında Lozan'ın Beau-Rivage Palace Hotel'inde yapılan müzakerelerde, İran'ın bir yıldan az bir süre içinde nükleer silah üretmesinin önlenmesine çalışılıyordu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti.

İki ismin açıklamalarına göre uzlaşının detayları şöyle:

İran 10 yıl boyunca izlenecek

Mogherini, İran'ın tek bir nükleer tesisinin kalacağını ve nükleer programının belirli oranlarda kısıtlanacağını açıkladı.

Mogherini, daha sonra gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde İran'a uygulanan ambargonun kaldırılacağını söyledi.

Reuters Haber Ajansı'na göre İran'ın mevcut zenginleştirilmiş uranyum stoğunun üçte ikisi imha edilecek ya da ülke dışına çıkarılacak.

İran'ın nükleer programı 10 yıl boyunca gözetim altında olacak.

Hemen nihai anlaşmanın taslağı yazılmaya başlanacak, 30 Haziran'a kadar taslak metin hazırlanmış olacak.

30 Haziran'da belirlenen hedeflere ulaşılırsa nihai anlaşma imzalanacak.

Sürecin bundan sonraki kısmını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEK) izleyecek.

UAEK İran'ın söz konusu anlaşma çerçevesinde verdiği sözleri tutup tutmadığını takip edecek ve raporlayacak.

UAEK'in olumlu raporlar vermesi halinde ve 30 Haziran'a kadar şartların yerine gelmesi halinde İran'a uygulanan yaptırımların kalkması bekleniyor.