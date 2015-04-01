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Dünya

İran'la nükleer müzakereleri bugün de sürecek

Salı günü sona ermesi planlanan İran nükleer müzakereleri uzatıldı

01 Nisan 2015 09:31

İsviçre'nin Lozan kentinde Salı tüm gece ve Çarşamba gününün erken saatlerine kadar süren müzakereler, bugün de devam edecek.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi beş ülke olan Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, ABD ve Almanya ile, İran arasında yürütülen müzakereler, İran'ın nükleer programını kısıtlamayı amaçlıyor.

31 Mart Salı gece saat 22'de bitmesi planlanan görüşmeler Çarşamba'ya sarktı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif "Tüm delegasyonlar için uzun bir gün oldu. Oldukça yol aldık ama insanlar biraz dinlenmeli ve yarın sabah erkenden yeniden başlamalı. Umuyorum ki çalışmamızı Çarşamba günü sonlandırabiliriz ve taslağa yarın geçebiliriz" diye konuştu.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tüm kritik konularda tüm taragların ilkesel olarak anlaştığını söylerken, ABD ise yeterli ilerleme sağlansa da, " "bazı zor konuların" halen ortada olduğunu söyledi.

Görüşmeleri takip eden BBC muhabiri Barbara Plett Usher, müzakerelerin uzatılmasının bir anlaşmaya varmanın ne kadar zor olduğunu gösterdiğini ama aynı zamanda tarafların bir şekilde anlaşabileceklerine dair de umut vaad ettiğini söylüyor.

 

Obama'ya brifing

 

ABD Başkanı Barack Obama, müzakerlerle ilgili olarak ulusal güvenlik danışmanları ile video konferans toplantısı yaptı.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Bernadette Meehan "Bu gece Başkan ulusal güvenlik ekibi üyeleriyle bir video konferans gerçekleştirdi" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Enerji Bakanı Ernest Moniz de Obama'yı müzakereler hakkında bilgilendirdi.

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