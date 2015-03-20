Obama'dan İran'a nükleer uzlaşma çağrısı: Refah ya da tecrit

ABD Başkanı Barack Obama İran halkına yayımladığı Nevruz mesajında iki ülke arasındaki ilişkileri dönüştürebilecek bir anlaşmanın ulaşılabilir olduğunu söyledi.

Obama video mesajda "Ülkelerimiz arasında farklı bir gelecek kurulması için onyıllardan bu yana gelen en iyi fırsata sahibiz" dedi.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin İran ile ülkenin nükleer programı konusunda müzakereler yürütüyor ve uzlaşma için öngörülen süre ay sonunda doluyor.

Obama müzakerelerde taraflar arasında hala bazı "ihtilaflar" bulunduğunu söylese de, umutlu olduğunu vurguladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Obama "Bu an yakında bir kez daha gelmeyebilir. Ülkelerimizin bu sorunu barışçı yollardan çözmek için tarihi bir fırsata sahip olduğuna inanıyorum. Bu fırsatı kaçırmamalıyız" dedi.

'Refah ya da tecrit'

ABD Başkanı İran'ın liderlerinin makul bir anlaşmaya varmaları durumunda ülkenin önünde refaha uzanan bir yol açılacağını, anlaşmaya olmazsa da İran'ı tecridin beklediğini söyledi.

Ancak Obama hala ABD Kongresini İran ile bir uzlaşmaya ikna edebilmiş değil. Çok sayıda Kongre üyesi İran'a yönelik ambargoların hafifletilmesine karşı.

Aybaşında 47 Cumhuriyetçi Senatör İranlı liderlere, varılabilecek bir uzlaşmanın Obama iktidardan gider gitmez geçersiz sayılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Beyaz Saray uyarıyı kınamış ve başkanın dış politikasının altını oyma girişimi olarak tanımlamıştı.

Associated Press'e bilgi veren yetkililere göre uzun süredir devam eden müzakerelerde varılabilecek uzlaşma İran'ın atom bombası yapabileceği cihazları yüzde 40 oranında azaltmasını öngörüyor.

Karşılığındaysa Tahran'a ekonomik ambargoların büyük oranda gevşetilmesi ve BM'nin konvansiyonel silah alımı yasağının kısmen kaldırılması öneriliyor.

Müzakerelerin ambargoların kaldırılma hızı, anlaşmanın ne kadar süreceği ve İran'ın nükleer tesislerinin denetime açılması konularında düğümlendiği belirtiliyor.