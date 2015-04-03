Netanyahu: Nükleer uzlaşma İsrail'in varlığına tehdit

İsrail Başbakan'ı Binyamin Netanyahu, İran'la varılan nükleer anlaşamayı kınadı ve ABD Başkanı Barack Obama'ya bu anlaşmanın İsrail'in varlığını tehdit ettiğini söyledi.

Netanyahu ayrıca anlaşmanın İran'ın nükleer programını meşrulaştırdığını söylüyor. İsrail lideri dünyayı daha iyi bir anlaşma elde edilene kadar Tahran üzerindeki baskıyı devam ettirmeye çağırdı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Obama'nın Netanyahu'yu telefonla arayarak anlaşma konusunda bilgi verdiği söylendi.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Netanyahu Obama'ya anlaşmanın İran'ın "agresifliğini ve terörünü" artıracağını söyledi.

Beyaz Saray ise telefon görüşmesinde Obama'nın Netanyahu'ya anlaşmanın İran'ın nükleer bir silah elde etmesine yönelik yolları kesecek devamlı bir çözüm için ciddi ilerleme anlamına geldiğini söylediğini açıkladı.

Obama ayrıca, anlaşmanın "İran'ın terörü desteklemesi ve İsrail'e yönelik tehditleri" açısından endişeleri azaltmadığını da belirtti.

Bölge ülkeleri sessiz

Öte yandan İran'a Körfez'de rakip olan ülkeler ise anlaşma karşısında henüz sessizliklerini koruyor.

Obama ise Suudi Arabistan kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'u anlaşmanın ayrıntılarını konuşmak için telefonla aradı.

Beyaz Saray Obama'nın el Suud'u ve Körfez İşbirliği Konseyi'ni İran'la görüşmelerin devamını konuşmak üzere görüşmeye davet etti.