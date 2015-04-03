T24 LogoT24 Logo
Dünya

Netanyahu: Nükleer uzlaşma İsrail'in varlığına tehdit

İsrail Başbakan'ı Binyamin Netanyahu, İran'la varılan nükleer anlaşamayı kınadı

03 Nisan 2015 09:17

İsrail Başbakan'ı Binyamin Netanyahu, İran'la varılan nükleer anlaşamayı kınadı ve ABD Başkanı Barack Obama'ya bu anlaşmanın İsrail'in varlığını tehdit ettiğini söyledi.

Netanyahu ayrıca anlaşmanın İran'ın nükleer programını meşrulaştırdığını söylüyor. İsrail lideri dünyayı daha iyi bir anlaşma elde edilene kadar Tahran üzerindeki baskıyı devam ettirmeye çağırdı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Obama'nın Netanyahu'yu telefonla arayarak anlaşma konusunda bilgi verdiği söylendi.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Netanyahu Obama'ya anlaşmanın İran'ın "agresifliğini ve terörünü" artıracağını söyledi.

Beyaz Saray ise telefon görüşmesinde Obama'nın Netanyahu'ya anlaşmanın İran'ın nükleer bir silah elde etmesine yönelik yolları kesecek devamlı bir çözüm için ciddi ilerleme anlamına geldiğini söylediğini açıkladı.

Obama ayrıca, anlaşmanın "İran'ın terörü desteklemesi ve İsrail'e yönelik tehditleri" açısından endişeleri azaltmadığını da belirtti.

 

Bölge ülkeleri sessiz

 

Öte yandan İran'a Körfez'de rakip olan ülkeler ise anlaşma karşısında henüz sessizliklerini koruyor.

Obama ise Suudi Arabistan kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'u anlaşmanın ayrıntılarını konuşmak için telefonla aradı.

Beyaz Saray Obama'nın el Suud'u ve Körfez İşbirliği Konseyi'ni İran'la görüşmelerin devamını konuşmak üzere görüşmeye davet etti.

ETİKETLER

binyamin netanyahubarack obamanükleer anlaşmairanabd

İlgili Haberler

İran'la nükleer uzlaşmaya varıldı

İran'ın nükleer programı konusunda Tahran ile ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin, Almanya arasında uzlaşma sağlandı.

Obama: Anlaşma tarihi; İran'ın nükleer silah üretmesi engelleniyor

'Hala işimiz bitmiş değil. Müzakereciler bu çerçeve anlaşma üzerinde çalışmaya devam edecek'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24