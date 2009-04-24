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Yaşam

Obama'dan müftüye hediye

ABD Başkanı Obama İstanbul Müftüsü Çağrıcı’ya özel yapım altın kaplama Chelsea marka masa saati hediye etti

24 Nisan 2009 03:00

ABD Başkanı Obama İstanbul Müftüsü Çağrıcı’ya özel yapım altın kaplama Chelsea marka masa saati hediye etti

Milliyet'in haberine göre; ABD Başkanı Barack Obama’nın geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti çerçevesinde Sultanahmet Camii’nde bir araya geldiği İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı’ya özel yapım altın kaplama Chelsea marka masa saati hediye ettiği ortaya çıktı

Sultanahmet Camii ziyaretinin ardından Çağrıcı’ya hediye edilen saat Obama’nın imzasını ve “The President of USA” (ABD Başkanı) armasını taşıyor.

‘Şık ve çok özel’

ABD’nin en tanınmış saat markalarından biri olan Chelsa, 1987 yılından bu yana özel üretimler yapıyor. Chelsa’nin saatleri ABD başkanlarının geleneksel hediyeleri arasında. Hükümet başkanları, prensler, krallar ve ünlü yıldızlara hediye edilen Chelsa saatleri, Amerikan ordusunun üst rütbesindeki askerleri onurlandırmak için de armağan olarak veriliyor.

Çağrıcı’ya hediye edilen saat ise “Dartmouth” adını taşıyor ve markaya ait internet sitesinde 475 dolardan (799 TL) satıldığı bilgisi veriliyor. Çağrıcı, saatin anı olarak hediye edildiğini söyledi.

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