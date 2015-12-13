Obama’dan İklim Zirvesi açıklaması: Hiçbir şey kolay olmayacak

ABD Başkanı Barack Obama, Paris Anlaşması'nın iklim değişikliğiyle mücadelede bir dönüm noktası olduğunu ve anlaşmanın iklim krizinin çözümü için dünyanın ihtiyacı olan sürdürülebilir çerçeveyi oluşturduğunu belirtti ve "Ancak hiçbir şey kolay olmayacak. İlerlemeler bir anda olmaz. Ancak, anlaşma ile gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakma adına daha ümitliyiz" şeklinde konuştu.

Hürriyet’in haberine göre iklim değişikliğini önlemek için hazırlanan Paris Anlaşması, 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na katılan ülkeler tarafından kabul edildi.

Konferansa Washington'dan telekonferans yöntemiyle katılan ABD Başkanı Obama, iki hafta önce Paris'te gerçekleştirilen toplantıda, tüm dünyaya, iklim değişikliğini önleme yolunda önemli bir adım atmanın eşiğinde olduklarını söylediğini ifade ederek, "Birkaç saat önce bunu başardık. Dünyanın ihtiyacı olan bir anlaşma etrafında hepimiz bir araya geldik" dedi.

Neler yapabileceğimizi gösterdik

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'u, gösterdikleri liderlik ve bu tür bir zirveye ev sahipliği yaptıkları için tebrik eden Obama, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve ekibinde yer alan danışmanlara da teşekkür etti.

"Ayrıca bu anlaşmayı mümkün kılan yaklaşık 200 milletin temsilcilerine de teşekkür ediyorum. Her birlikte, dünyanın bir araya gelince neler yapabileceğini gösterdik" diyen Obama, ABD'nin geçen 7 yılda iklim değişikliğiyle mücadelede küresel bir lider haline geldiğini anlattı.

Geçen yıl ABD ile Çin'in ortak olarak açıkladığı iklim değişikliğiyle mücadele planının diğer milletleri de teşvik ettiğini ifade eden ABD Başkanı, Paris'te imzalanan anlaşmanın, bunun bir sonucu olduğunu belirtti. Obama, "Hiçbir ülke, ne kadar güçlü olursa olsun, bu sorunu tek başına çözemez. Ve hiçbir ülke, ne kadar küçük olursa olsun bu sorundan uzak kalamaz. Dolayısıyla hep birlikte çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

Bu anlaşma ile tüm sorunların bir anda çözülmeyeceğini vurgulayan Obama, "Paris Anlaşması, iklim krizinin çözümü için dünyanın ihtiyacı olan sürdürülebilir bir çerçeve oluşturması bakımından önemli" ifadelerini kullandı.

Anlaşma daha fazla istihdam anlamına geliyor

Anlaşmanın, birçok ülkenin başarısı olduğunu kaydeden Obama, müzakere sürecinde şeffaf bir şekilde çalışıldığını ve teknolojinin gelişimiyle çok önemli birçok hedefin ulaşılabilir hale geldiğini anlattı.

"Bu anlaşma, gezegenimizi tehdit eden karbon kirliliğinin azalması ve düşük karbon yatırımları yoluyla daha fazla istihdam anlamına gelmektedir" diyen Obama, anlaşmanın tam olarak uygulanması halinde iklim değişikliğinin en kötü sonuçlarının ötelenebileceğini kaydetti.

Paris Anlaşması'nın, dünyanın düşük karbonlu bir gelecek idealine olan bağlılığını göstermesi bakımından değerli olduğunun altını çizen Obama, "Sahip olduğumuz tek gezegeni korumak adına bu anlaşma en iyi şansı temsil ediyor" dedi.

“Hiçbir şey kolay olmayacak”

Bugünün, dünya için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Obama, "Ancak hiçbir şey kolay olmayacak. İlerlemeler bir anda olmaz. Ancak, anlaşma ile gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakma adına daha ümitliyiz" şeklinde konuştu.

Küresel ortalama sıcaklık artış limitinin 1,5 ila 2 derece arasında sınırlandırılması öngörülen anlaşma metninin son hali üzerinde Paris'te varılan anlaşma sonrasında imza töreninin 2016 yılı başında BM Genel Sekreterliği'nde yapılması bekleniyor.

Sera gazı emisyonlarına ilişkin mevcut anlaşmaların 2020'de sona erecek olması dolayısıyla Paris'te en az 10 yıl geçerli olacak yeni taahhütlere girilmesi küresel ısınma ile mücadele bakımından çok önem taşıyor.