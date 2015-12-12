İklim Zirvesi'nde '2 derecelik' felakette uzlaşıldı; en iyi senaryonun sonucu 150 milyon mülteci!

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin (COP21) kapanış taslağı kabul edildi. Metinde, küresel ortalama sıcaklık artışının 1,5 ile 2 derece arasında sınırlandırılması, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olunması ve sera gazları emisyonunu azaltan çevreci ve sürdürülebilir ekonomilerin desteklenmesi gibi maddeler öne çıkıyor. Ancak dünya liderlerinin anlaşma sağladığı 2 derecenin bile insan yaşamı açısından çok ciddi sonuçları bulunuyor. 2 derecelik sıcaklık artışı Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin 2007 yılında açıkladığı rapoda en iyi senaryo olarak yer alıyor ancak bu artış bile çok ciddi sorunlar yaratacak ölçüde. Enviromental Justice Foundation tarafından 2009 yılında hazırlanan rapor, yaklaşık 35 yıl içinde 150 milyon insanın küresel ısınma nedeniyle mülteci konumuna düşeceğini ortaya koyuyor. 2 derecelik sıcaklık artışı deniz seviyelerinin 3 metre yükselmesine ve okyanuslarda bulunan pek çok adanın sular altında kalmasına neden olacak.

Paris’te üzerinde anlaşmaya varılan taslağı BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın da hazır bulunduğu toplantıda COP21 Başkanı ve Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius açıkladı.

Konferansın ardından BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile açıklama yapan COP21 Başkanı Fabius, "İddialı bir evrensel anlaşma üzerinde uzlaşı sağladık" dedi.

Fransız Bakan, "Metin delegeler tarağından onaylanması halinde tarihi bir adım olacak. Bütün dünya heyecanlı bir şekilde bu haberi bekliyor, insanlar bize güveniyor" dedi ve "Bu anlaşma farklı, adil, sürdürülebilir, dinamik, dengeli ve hukuken bağlayıcı bir metin" ifadesini kullandı.

Üzerinde anlaşma sağlanan metnin, sera gazları emisyonunun düşürülmesiyle ilgili ulusal düzeydeki planların beş yılda bir gözden geçirilmesini öngördüğünü belirten Fabius, gelişmekte olan ülkelere bu alandaki mücadele için yılda en az 100 milyar dolar destek aktarılacağını söyledi.

"Dünyayı değiştirmek elinizde, bu fırsatı kullanın"

Hollande, anlaşmayı "tarihi" olarak nitelerken, metnin başarılması imkânsız olduğu düşünülen temel unsurları içerdiğini belirtti.

"12 Aralık 2015, insanlık adına çok önemli bir gün. Herkes kendi çıkarını düşünse, bu anlaşma mükemmel olamaz; ancak hepimizi bir araya getiren gezegen için bu büyük bir başarı. Bugün ayrıca insanlık için önemli bir yaşam mesajı."

Hollande, delegelere seslenerek, "Dünyayı değiştirmek sizin elinizde, bu fırsatı kullanın. Bu anlaşma tarihte ısınmayla ilgili ilk evrensel anlaşma olacak" dedi.

BM Genel Sekreteri Ban ise kısa konuşmasında, "İklim değişikliğine çözümler şimdi masada" sözlerini sarf etti ve "Artık bütün dünyanın çıkarını düşünürsek ulusal çıkarların daha iyi korunacağını hepimizin daha iyi anlaması gerekir" diye konuştu.

Metinde, küresel ortalama sıcaklık artışının 1,5 ile 2 derece arasında sınırlandırılması, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olunması ve sera gazları emisyonunu azaltan çevreci ve sürdürülebilir ekonomilerin desteklenmesi gibi maddeler öne çıkıyor.

159 ülkenin devlet ve hükümet başkanının yer aldığı, toplamda ise 195 ülkeden temsilcilerin katıldığı organizasyon, 30 Kasım tarihinde başlamıştı. İlk günkü oturumlarda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil etmişti.

22'nci İklim Zirvesi 7-18 Kasım 2016 tarihleri arasında Fas'ın Marakeş şehrinde gerçekleştirilecek.