Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda taslak oluşturuldu

Fransa'nın başkenti Paris'te yaklaşık iki haftadır devam eden iklim konferansında, taslak sonuç bildirisi üzerinde uzlaşma sağlandığı bildirildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu metnin, önümüzdeki birkaç saat içinde bakanlara sunulacağı belirtildi.

Metnin içeriğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Anlaşma, görüşmelerin tamamlanması planlanan zamandan 16 saat sonra geldi. Bir Fransız yetkili, "Nihayet onaya sunulacak bir metnimiz var" dedi ve taslağın farklı dillere çevrilmekte olduğunu söyledi.

Uzmanlar, bunun anlaşmanın garanti olduğu anlamına gelmediğini, taslağın bakanların toplantısında hiçbir itirazla karşılaşmaması halinde onaylanacağını vurguluyor.

Görüşmelere başkanlık eden Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, daha önce kapsamlı bir anlaşma için "koşulların hiç bu kadar iyi olmadığını" söylemişti.

Paris'te bulunan BBC Çevre muhabiri Matt McGrath tarafların birçok konuda ilerleme kaydettiklerini belirtti. Muhabire göre, taraflar sıcaklık artışının iki dereceyle sınırlandırılması, ancak bunun bir-buçuk derecede tutulması için çaba gösterilmesi konusunda uzlaştıklarını aktarıyor.

Bununla birlikte, anlaşma metninde uzun vadede karbon salımlarının azaltılması konusunda kullanılan dilin, bu hedefin önemli ölçüde sulandırıldığı eleştirilerine neden olduğu belirtiliyor.

Zenginlikleri ve kalkınma seviyelerine bağlı olarak farklı ülkelerin farklı taleplerde bulunması görüşmeleri zora soktu.

Uzmanlar, şeffaflık açısından zengin ülkelerin bu anlaşma çerçevesinde taraf ülkelerin taahhütlerinin ölçümü, rapor edilmesi ve doğrulanması süreçlerinde tek bir sistemin olması taleplerinin de anlaşmayı zorlaştırdığını vurguluyor.

ABD, Çin'in taahhütleri konusunda bir tür denetime tabi olmasında ısrar ediyor. Çin ve Hindistan böyle bir denetim mekanizmasına karşı çıkıyor.