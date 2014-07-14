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Yaşam

Obama'dan 'gay misin?' sorusu

ABD Başkanı Barack Obama, yemek yediği restoranın kasiyeri ile ilginç bir diyalog yaşadı

14 Temmuz 2014 15:50

ABD Başkanı Barack Obama, geçen perşembe günü  Teksas'ta Gizli Servis ajanlarıyla birlikte uğradığı restoranda 300 dolarlık yemek yedi. Ödemeyi yaptıktan sonra Obama’yla konuşma fırsatını kaçırmak istemeyen 32 yaşındaki kasiyer Daniel Rugg Webb, “Eşcinseller için eşit haklar istiyoruz!” diye bağırdı. Bunun üzerine Obama kendisine “Gay misiniz?” diye sorunca Webb’in “Sadece yatakta” cevabıyla ABD Başkanı önce güldü, ardından da duraksadı. 

Hürriyet’te yer alan habere göre, çevredeki çocukları fark eden Obama, “Çocukların önünde konuşmayalım” diyerek sohbeti burada kesti. Konuşmanın ardından samimi tavrını Webb’e de gösteren Obama, aynı zamanda komedyen ve müzisyen de olduğunu söyleyen kasiyerle yumruklarını tokuşturarak restorandan neşe içinde ayrıldı. 

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