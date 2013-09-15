Obama'dan Esad'a: Diplomasinin başarısız olması halinde eyleme geçmeye hazır

ABD Başkanı Barack Obama yaptığı açıklamada; "Uluslararası toplum Esad rejiminin sözlerini tutmasını bekliyor." diyerek, diplomasinin başarısız olması halinde eyleme geçmeye hazır olacaklarının mesajını verdi.

ABD Başkanı Barack Obama , ABD ve Rusya 'nın, Suriye 'nin kimyasal silahlarına ilişkin planın Suriye'nin kimyasal silahlarının, tamamen yok edilebilmesi için somut bir adım olduğunu belirterek, "Uluslararası toplum Esad rejiminin sözlerini tutmasını bekliyor. Eğer diplomasi başarısız olursa, ABD eyleme geçmeye hazır kalmaya devam edecek" diye konuştu.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Cenevre'de yaptıkları görüşmenin ardından Suriye'nin 1 hafta içinde kimyasal silahların listesini sunması konusunda anlaşmışlardı.