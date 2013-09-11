Obama: Suriye için diplomasiye şans veriyoruz ama askeri seçenek masada

ABD Başkanı Barack Obama, Amerikan halkına Suriye'de yaşananları anlattı. Amacı, askeri müdahale kararının gerekçelerini halka anlatmak olan Obama, son gelişmeler ışığında diplomasiye şans verildiğini ancak askeri kozun da masada olması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'ye olası askeri müdahale konusundaki tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla ulusa seslendi.

Esad rejiminin kimyasal silah kullandığı gerçeğiyle ilgili bir tereddütün olmadığını ve ABD Başkanı olarak bunun bir kez daha yaşanma ihtimalinin ortadan kalkması için askeri müdahale kararı verdiğini söyleyen Obama, ABD halkının Irak ve Afganistan'ın ardından yeni bir savaş istemediğini bildiğini belirtti ve kendisine bu noktada yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Obama yanıtlarda, ABD ordusunun Suriye’ye ayak basmasına izin vermeyeceğini, ancak bunun etki yapmayan bir müdahale yapılacağı anlamına gelmediğini, ABD ile Esad rejimi arasında askeri anlamda bir eşitlik olmadığını ve Suriye'deki radikaller düşünüldüğünde tepkisiz kalmanın daha kötü sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Obama ayrıca, Esad'ın elindeki kimyasal silahları teslim etmesi için Rusya'nın başlattığı girişimin önemli olduğunu ancak askeri operasyon fikrinin de masada olması gerektiğini söyledi.

Obama'nın konuşmasının satır başları şöyle:

21 Ağustos’ta ölenlerin görüntüleri, dünyaya kimyasal silahın ne demek olduğunu gösterdi. Kimse o gün kimyasal silah kullanıldığını inkar etmiyor ve gelen görüntüler neler olduğunu gösteriyor. Esad rejimi üyelerinin bölgeye sarin gazıyla gittiğini biliyoruz. Bölgeye roket atıldı, insanlar öldü ve hastaneler doldu taştı. Saldırıdan etkilenen insanların kan örneklerinde sarin gazı tespit edildi.

Şimdi soru, ABD ve uluslararası toplumun bu durum karşısında ne yapacağıdır. Eğer Esad rejimini cezalandırmazsak, diğer diktötörler de halklarına karşı kimyasal silah kullanacak ve ordumuz bunlarla karşılaştığında tehdit altında olacak. Müttefikklerimiz Ürdün ve Türkiye gibi ülkeler bu silahlarla tehlikeye atılabilirler. Bunu istemiyoruz ve şu an tehlikeli olan budur.

ABD'nin ulusal çıkarlarının, Esad’ın kimyasal silah kullanma ihtimalinin askeri müdahaleyle ortadan kaldırılmasında ya da azaltılmasında olduğuna karar verdim. Bir daha böyle bir şeye izin vemeyeceğiz. Benim başkomutan olarak söylediğim budur.



Akıllardaki sorulara yanıt



“Ben görev sürem boyunca savaşları bitirmek için çalıştım ve ABD halkının şimdi bir savaş istemediğini bilyorum. Bu anlamda zor sorular sorulması normal. Şimdi kongreden aldığım bu sorulara yanıt vereceğim" diyen Obama şunları kaydetti:

"Bana, "Irak savaşının yaraları sarılıyor ve halk savaştan bıkmış durumda" deniyor. Yanıt şu: ABD ordusunun Suriye’ye gitmesine yani karaya ayak basmasına izin vermeyeceğz. Irak, Afganistan ve Kosava gibi olmayacak. Hedefli bir operasyon olacak ve Esad’ın yeniden kimyasal silah kullanma kapasitesini azaltmak ya da ortadan kaldırmak için bir müdahale yapılacak.



'Askeri anlamda eşitlik yok'



Bazıları, bu kapsamda bir askeri müdahalenin anlamının olmadığını söylüyor ama böyle değil. ABD ordusu küçük etki yaratacak bir operasyon gerçekleştirmeyecek. Ayrıca operasyon sonrası Esad rejiminin tepkileri noktasında da endişeler var ama onlarla ABD arasında askeri bir eşitlik söz konusu değil.



'Askeri operasyon masada olmalı'



Bir diğer soru da, neden bu kadar karışık bir alana dahil olunduğu yönünde. Bu haklı bir kaygı. Ancak şu an bir şey yapılmazsa ve insanların ölmesi engellenmezse daha kötü şeyler olacaktır. "Neden barışçıl bir yol izlenmiyor, biz dünyanın polisi değiliz" deniyor. Evet katılıyorum. Biz 2 yıldır barışçıl yok izliyoruz ama göründü ki Esad rejimi kimyasal silah kullandı.



Diplomasi ve askeri müdahale yan yana



"Geçtiğimiz günlerde yeni gelişmeşler oldu. Askeri operasyonla ilgili Rus hükümetiyle görüştüm" diyen Obama şunları söyledi:

Onlar da Esad’ın kimyasal silahlardan arındırılması yönünde karar verdi ve kimyasal silah sözleşmesine imza atıldı. Bunun başarıya ulaşması için Esad rejiminin verdiği sözü tutması gerekiyor. Bu diplomasinin başarıya ulaşacağını söylemek için henüz erken.

Bu süreç ilerlerken kongredeki askeri müdahale oylamasının askıya alınmasına karar verdim. Mevcut girişimin sonuçlarını bekleyeceğiz. Sonuçla ilgili kararvermek için henüz erken. Rusya'nın planının BM planına dönüşmesi için, BM Güvenlik Konseyi'nde çalışacağız.

Şam rejiminin sözünü tutması kaydıyla süreci bekliyoruz ama bunu beklerken askeri güçlerimiz mevcut durumlarını koruyacak. Esad’a baskıyı sürdürecekler. Rusya’nın desteğiyle bu adım olumlu sonuç verebilir fakaf bu çabalar sürerken, eskeri operasyon fikrinin de masada kalması gerekiyor...