Obama'dan Erdoğan'a eleştiri: Basına yönelik tutumunuz rahatsız edici!

ABD Başkanı Barack Obama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Nükleer Güvenlik Zirvesi'nin kapanışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de basına yönelik yaklaşımın ülkeyi "sıkıntı verici bir yola sokacağı" uyarısında bulundu. Obama, "Türkiye'deki bazı eğilimlerden rahatsızım" diye konuştu.

DHA'dan Nafiz Albayrak'ın haberine göre Obama, Türk hükümetinin basın özgürlüğü ve demokrasi konularındaki uygulamalarını ilk kez kamuoyuna açık bir şekilde eleştirdi.

"Erdoğan'ı otoriter biri

olarak görüyor musunuz?"

Başkent Washington'da dördüncüsü yapılan Nükleer Güvenlik Zirvesi'nin kapanışında konuşan Barack Obama, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, "Dün Brookings Enstitüsü'ndeki çirkin olaylardan birkaç saat sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı otoriter biri olarak görüyor musunuz?" diye sordu.

Obama sözlerine, "Türkiye bir NATO müttefiki, IŞİD'le mücadelemizde olağanüstü önemli bir ortak. Uzun ve stratejik ilişkilere sahip olduğumuz bir ülke" diye başladı.

"Bazı eğilimlerden rahatsızım"

Erdoğan'la ABD Başkanlığı görevine başladığı yedi yıl önce muhatap olmaya başladığını anlatan ve değişik alanlarda verimli ortaklığa sahip olduklarının vurgulayan Obama, "Gerçek olan bir şey var ve bunu doğrudan da söyledim: Türkiye'deki bazı eğilimlerden rahatsız olduğum bir sır değil. Ben basın özgürlüğüne, din özgürlüğüne, hukuk ve demokrasiye güçlü bir şekilde inanıyorum" diye konuştu.

"Basına yönelik baskı rahatsız edici"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokratik bir süreçle seçildiğini dile getiren Obama, "Basına yönelik sergilemekte oldukları yaklaşımın Türkiye'yi çok rahatsız edici bir yola sokabileceğini düşünüyorum ve biz onlara önerilerde bulunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, göreve demokrasi sözü vererek geldiğini hatırlattığını söyleyen Başkan Obama, Türkiye'nin derin İslam inancı ve modernliği geçmişten bu yana artan bir açılımla birlikte yaşattığını belirterek, "Erdoğan böyle bir mirasın takipçisi olmalı, bilgiyi baskı altına alan ve demokratik tartışmaya son veren bir stratejinin değil" şeklinde konuştu.

"Görüş ayrılıklarımız da olacak"

Obama bunu söylemekle birlikte, Türkiye'nin çeşitli uluslararası ve bölgesel konularda kritik işbirliği sağladığını ve sağlamaya sürdüreceğini belirtti. "Birçok dostumuz ve ortağımız gibi Türkiye'yle de birlikte çalışıyoruz" diyen Obama,"Türkiye'nin çabalarına müteşekkiriz ama görüş ayrılıklarımız da olacak. Görüş ayrılıkları olduğu zamanda bunları ifade edeceğiz. Ben de burada bunu yapmaya çalıştım" dedi.