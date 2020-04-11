Obamacare'in mimarlarından Dr. Emanuel: Hayat, 2021'in ortalarından önce normale dönmeyecek

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ABD'deki Obamacare sisteminin mimarlarından olan onkolog Dr. Ezekiel J. Emanuel, yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele eden dünyada "hayatın en azından önümüzdeki yılın ortasına kadar normale dönmeyeceğini" ifade etti.

Emanuel, 2021'in yaz aylarının sonuna kadar insanların konserlere, spor müsabakalarına veya restoranlara gidemeyeceğini çünkü o zamana kadar bir Covid-19 aşısının bulunmamış olacağını ifade etti.

Al Arabiya English'ten Ismaeel Naar'ın aktardığına göre Philadelphia Üniversitesi Tıp Okulu'nda akademisyen olarak görev yapan Dr. Emanuel, "Beyaz Saray'ın 'hayat Paskalya'da normale dönecek, eylül ayında Amerikan futbolu sezonu başlayacak' tutumu canımı sıkıyor. Bunlar olmayacak" dedi ve ekledi; "Ekonomiyi nisan ayının sonunda açamayacaksın. Ülkeyi hazırlamalısın. Bu 18 aylık bir süreç" dedi.

ABD'li uzman, ülkede yapısal değişikliklere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Dr. Emanuel, hayatın ne zaman tam anlamıyla normal akışına döneceğiyle ilgili olarak, "Önümüzdeki yıldan önce aşı bulunacağını düşünmüyorum. 2021'in Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına kadar genel bağışıklık oluşmayacağını öngörüyorum. Bu iyimser yaklaşımım" dedi.

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları 1 milyon 700 bine yaklaştı. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenelerin sayısı 102 bini aştı.