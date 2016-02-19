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Dünya

Cumhurbaşkanlığı: Obama, YPG'nin Suriye'deki ilerleyişinden kaygı duyduğunu söyledi

"IŞİD'le mücadelemize darbe vuran eylemlere son verilmeli"

19 Şubat 2016 23:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Obama, görüşmede "YPG'nin Suriye'deki ilerleyişi kaygı verici. IŞİD'le mücadelemize darbe vuran eylemlere son verilmeli" dedi.

ABD Başkanı Obama, görüşmede, 17 Şubat'ta Ankara'da meydana gelen canlı bomba saldırısını ve 18 Şubat'ta Diyarbakır-Bingöl karayolunda askeri konvoyu hedef alan saldırıyı kınayarak, hayatlarını kaybeden askerler ve sivil vatandaşlar için taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığının görüşmeye ilişkin bilgi notunda, Suriye rejiminin ve YPG'nin son dönemde Suriye'nin kuzeybatısındaki ilerlemesine ilişkin kaygılarını dile getirdiği belirtilen ABD Başkanı Obama, bölgede Türkiye ve ılımlı Suriye muhalefeti ile gerilimlere neden olan, IŞİD'le ortak mücadele çabalarına darbe vuran eylemlere derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

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