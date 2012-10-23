Obama ve Romney'nin 'diplomasi düellosu'

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney, üçüncü ve son televizyon tartışmalarında ulusal güvenlik konusunu ele aldı.

Obama, rakibinin dış politika gündemi için ‘haritanın her yerinde’ ifadesini kullanırken Romney, Başkan Obama’nın Amerika’nın küresel liderliğini korumakta başarısız olduğunu söyledi.

ABD’de 6 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi rakipler son kez karşı karşıya gelmiş oldu.

Romney, Suriye’deki sivil ölümlerini, Mısır’da Müslüman Kardeşler’in iktidara gelmesini ve Kuzey Afrika’da El Kaide’nin güç kazanması ile İran’ın nükleer programı ve Libya’da geçen ay ABD Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırıyı Obama yönetiminin ‘başarısızları’ olarak örneklendirdi.

Eski Massachusetts Valisi Romney, El Kaide lideri Usame bin Ladin’in yakalanmasını sağlayan Obama’yı tebrik ederken anlaşılır bir strateji izlenmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Obama ise, Romney’nin El Kaide tehdidini fark etmesinden memnuniyet duyduğunu belirtip daha önce Rusya’yı ‘ABD’nin en büyük düşmanı’ olarak ifade ettiği sözlerini hatırlattı.

Obama, “Sayın Vali, konu dış politikaya gelince 1980’lerin politikalarını istiyor gibisiniz, aynı 1950lilerin toplum kanunlarını ve 1920lerin ekonomi politikasını istediğiniz gibi” dedi.

Obama, kitle imha silahları bulunmamasına rağmen Romney’nin Irak’a yönelik askeri müdahaleyi desteklediğini söyledi.

Amerika'nın liderliği masa

Başkan Obama ayrıca, Romney’yi Irak’ta askeri varlığın sürdürülmesini desteklemekle, Rusya ile nükleer anlaşmalara karşı çıkmakla ve Amerikan ordularının Afganistan’dan çıkmasına yönelik bir takvim belirlenmesine çekimser yaklaşmakla suçladı.

Obama, “Orta Doğu ile yapmamız gereken şey güçlü, sağlam bir liderlik oluşturmak, tüm haritaya yayılmış hatalı ve kayıtsız bir liderlik değil. Maalesef bu seçim kampanyası boyunca bu tip bir fikir öne sürdünüz” dedi.

Romney ise Obama’ya ‘başkanlık koltuğuna geldiğinde tüm Orta Doğu’da ‘özür turları’ attığını, bunun Amerika’nın zayıf görünmesine neden olduğunu ve İran’ın nükleer bomba yapımına dört yıl daha yaklaşmasını sağladığını’ söyledi.

Her ne kadar tartışmanın odağı dış politika olsa da rakipler konuyu sık sık ABD’nin ekonomik durumuna ve iç meselelere getirdi.

Obama, Romney’nin ekonomi planlarının hükümetin bütçe açığını kapatmaya fayda sağlamadığını ve ABD’nin harcamalarını daha sorumlu yapması gerektiğini dile getirdi.

Cumhuriyetçi aday, New York'ta geçen hafta düzenlenen tartışmada Bingazi'de aralarında Amerikalı büyükelçinin de bulunduğu dört kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla Orta Doğu'da Amerikan karşıtı şiddet olaylarını bu gerilemenin göstergeleri olarak nitelemişti.

Romney ayrıca Obama'yı Amerika'nın Orta Doğu'daki en yakın müttefiki İsrail'e yeterince destek vermemekle de suçluyor. (BBC Türkçe)