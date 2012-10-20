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Dünya

Obama'dan Romney'e hastalık teşhisi: Romnesia

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık yarışında adaylar, birbirlerine lakaplar takmaya devam ediyor...

20 Ekim 2012 01:57

ABD Başkanı Barack Obama, rakibi Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Mitt Romney'e savunduğu pozisyonları sürekli değiştirmesi nedeniyle "Romnesia" teşhisi koydu. 

Seçimlerdeki kritik eyaletlerden Virginia'da George Mason Üniversitesi'nde 9 bin civarındaki destekçisine hitap eden Obama, Romney'e ''Romnesia'' teşhisi koydu.

Obama, Romney için ''Seçimlere 18 gün kala, 'bay aşırı muhafazakar', sizden, kendisinin son bir yıl içerisinde söylediği her şey hakkında şaka yaptığını düşünmenizi istiyor. Size, (aşırı muhafazakar) Çay Partisi hareketi için ideal aday olduğunu söyledi, şimdi birdenbire, 'ne, kim, ben mi?' diyor. Kendi pozisyonlarının ne olduğunu unutuyor ve sizin de unutacağınızı hesaplıyor. Romney'nin içinden geçtiği bu sağlık durumuna bir ad bulmamız gerekiyor. Bence buna 'Romnesia' demek lazım'' dedi. 

 

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