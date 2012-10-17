Obama yeniden Romney'in önüne geçti

ABD Başkanı Barack Obama ile Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney arasında merakla beklenen TV tartışmasının ikincisi dün akşam New York’ta yapıldı. İlk raundun galibi Romney, Obama'ya ekonomiden yüklendi, genel görüş nakavt olmasa da kazananın sayıyla Obama olduğu yönünde.

6 Kasım’daki seçimlere yaklaşık 3 hafta kala Hofstra Üniversitesi’nde yapılan ve televizyonlardan naklen yayınlanan tartışma, Obama ile Romney arasında sert atışmalara sahne olurken, ilk tartışmadaki performansı “zayıf” ve “tutuk” olarak nitelendirilen başkanın bu kez çok daha atak ve enerjik davranması dikkat çekti.

CNN televizyonunun tartışmanın hemen ardından yaptırdığı bir kamuoyu yoklaması, izleyicilerin çoğunluğunun Obama’yı tartışmanın galibi olarak gördüğünü ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 46’sı Obama’yı başarılı bulurken, Romney’nin tartışmayı kazandığını düşünenlerin oranı yüzde 39’da kaldı.

CNN televizyonunun tecrübeli siyasi muhabiri Candy Crowley tarafından yönetilen ve 90 dakika süren oturum, bu kez farklı bir formatta gerçekleşti. “Townhall” toplantısı şeklinde Obama ve Romney’nin etrafında oturan ve kararsız seçmenler arasından seçilen 82 kişilik bir izleyici grubu, başkan ve rakibine sorular yönelttiler.

Demokrat Başkan Obama ve eski Massachusetts valisi Mitt Romney, ekonomi, işssizlik, vergiler ve enerji politikasından işyerindeki kadın-erkek eşitliğine kadar çeşitli konularda birbirlerinden farklı politikalar önerdiler.

Dıs politikaya ilişkin tek soru, 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde Libya’nın Bingazi başkonsolosluğuna yapılan ve aralarında ABD büyükelçisinin de bulunduğu dört elçilik görevlisinin ölümüne yol açan saldırı konusunda yöneltilirken, bu konuda Obama ve Romney arasında sert bir tartışma yaşandı.

Romney, Obama’yı Libya saldırısının terör saldırısı olduğunu kabul etmesi için iki hafta beklemekle suçlarken, Obama, saldırıdan hemen sonra Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, olayı “terör eylemi” olarak nitelendirdiğini ve sorumlularının derhal bulunması için emir verdiğini hatırlattı.

Başkan Obama, rakibinin, saldırıdan hemen sonra Las Vegas’ta seçim kampanyasına bağış toplamaya gittiğini belirtmesi üzerine de sesini yükselterek, bunu “hakaret” olarak gördüğünü söyledi. Olayla ilgili nihai sorumluluğun başkan olarak her zaman için kendisine ait olduğunu kabul eden Obama, ancak Romney’nin konsolosluk saldırısının hemen arkasından seçim kampanyası adına basın bildirisi yayınlamasını da eleştirdi ve ulusal güvenlik konularını iç politikaya alet etmekle suçladı.

Romney ise, Libya saldırısının Obama’nın Ortadoğu politikalarının başarısızlığını gösterdiğini öne sürdü ve örnek olarak Suriye ve İran’ı gösterdi. Buna karşılık başkan Obama, dış politika konularında verdiği sözleri tuttuğunu, ABD’nin Irak’tan çekildiğini ve El Kaide lideri Usame Bin Ladin’i yakaladıklarını vurguladı.

Obama ve Romney’nin yüksek sesle tartıştıkları konulardan biri de enerji politikası ve ekonomi oldu. Romney sık sık orta gelir sınıfının son dört yıl içinde Obama’nın uyguladığı politikalar yüzünden ezildiğini savunurken, Obama dört yıl önce çok zor bir ekonomi devraldıkların, buna rağmen işsizlik ve vergiler konusundaki taahhütlerinin büyük bölümünü yerine getirdiğini söyledi.

Obama, Cumhuriyetçi rakibine yönelik en etkili eleştirisini ise, tartışmanın kapanış sorusu üzerine yaptı. Romney’nin gizli bir video çekiminde ortaya çıkan ve Obama’ya oy veren yüzde 47’lik kesimi küçümseyen sözlerini ilk defa bir tartışmada gündeme getiren Obama, Romney’yi sosyal güvenlik yardımı alan öğrencileri, askerleri ve gazileri önemsememekle suçladı.

Romney ve Obama arasındaki üçüncü ve son televizyon tartışması, 22 Ekim’de Florida’da gerçekleşecek. (BBC Türkçe)