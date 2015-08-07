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Dünya

Obama: Türkiye ile çalıştığımız anlaşma, sınırın Suriye'ye geçen yabancı savaşçılara kapatılmasına bağlandı

'Türkiye’nin PKK’nın saldırılarına karşı kendini savunmaya çalışması meşru'

07 Ağustos 2015 16:16

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ilerleme kaydedildiği mesajı verdikleri "Suriye sınırında uçuşa yasak güvenli bölge oluşturulması" konusunda gelişmeler merak edilirken ABD Başkanı Barack Obama'dan "sınırın yabancı savaşçılara kapatılması" mesajı geldi. Obama, "Üzerinde çalıştığımız anlaşma, dikkat sarf edilerek, sınırın Suriye'ye geçen yabancı savaşçılara kapatılması koşuluna bağlanmıştır" dedi.

Beyaz Saray’da gazetecilerle buluşan Obama’ya, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın IŞİD’le mücadeleyi PKK’yı hedef almak için kullanmasına dair endişe duyup duyulmadığı” soruldu. “Türklerle konuştuklarını" vurgulayarak "Bölgeye en büyük tehdit IŞİD, ona odaklanmalıyız" dediklerini aktaran Obama, “Türkiye’nin PKK’nın saldırılarına karşı kendini savunmaya çalışmasının meşru olduğunu” söyledikten sonra ifadelerine şöyle devam etti:

“Ama üzerinde çalıştığımız anlaşma, dikkat sarf edilerek şu unsura bağlanmıştır: Suriye’ye giren yabancı savaşçılara sınırı nasıl kapatırız? Ve tüm çalışmalarımız bu meseleye dayandırılacak.” 

Obama'nın bu sözleriyle, açıklamasında telaffuz etmediği "güvenli bölge”ye ilişkin müzakerelerini kastettiği yorumu yapıldı. Erdoğan, 28 Temmuz Salı günü yaptığı açıklamada, Obama ile görüşmesinde "etraflıca" ele aldığını duyurduğu "güvenli bölge" konusunda iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı. Erdoğan, konuya ilişkin ilk etabın güvenli bölge olarak tespit edilecek alanın tehdit unsurlarından "temizlenmesi, arındırılması" olacağını vurgulamıştı.

 

'Beyaz Saray Türkiye’yi uyardı:
Kürt savaşçılara karşı saldırı olmamalı' 

 

Obama ile Beyaz Saray’da görüşen 10 gazeteciden biri olan Huffington Post’un Washington Büro Şefi Ryan Grim imzalı haberde, Obama’nın “Beyaz Saray, İslam Devleti’ne karşı savaşın, Kürt savaşçılara karşı saldırgan olmayacak şekilde ‘dikkatle sınırlandırılması’ gerektiği konusunda Türk hükümetini uyardı” dediği de aktarıldı.

 

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