T24 LogoT24 Logo
Gündem

Obama: Türklerle konuştuk; bölgeye en büyük tehdit IŞİD, ona odaklanmalıyız

'Türkiye'nin PKK'nın saldırılarına karşı kendini savunmaya çalışması meşru'

07 Ağustos 2015 10:30

ABD Başkanı Barack Obama, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın IŞİD'e yönelik operasyonları PKK'yı hedef almak için kullanmasından endişe duyup duymadığı" sorusu üzerine "Türklerle konuştuklarını" vurgulayarak "Bölgeye en büyük tehdit IŞİD, ona odaklanmalıyız" dediklerini aktardı.

Obama, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlerken "PKK'nın saldırılarına karşı Türklerin kendilerini savunmaya çalışmalarının meşru olduğunu" söyledi. "Ama" diyerek konuşmasına devam eden Obama, üzerinde çalıştıkları anlaşmanın "Sınırın Suriye'ye girmeye çalışan yabancı savaşçılara kapatılması" unsuruna bağlı olduğunu açıkladı ve "Tüm çalışmalarımız bu konuya dayanacak" dedi. 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'dan IŞİD ve PKK'yla ilgili önemli açıklamalar geldi. Beyaz Saray'da gazetecilerle gerçekleştirdiği görüşmede, Huffington Post gazetesinin muhabiri, Obama'ya, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın IŞİD'e yönelik operasyonları PKK'yı hedef almak için kullanmasından endişe duyup duymadığını" sordu.

Obama, bu soruya yanıt olarak Türkiye ile "IŞİD'in bölgedeki en büyük tehdit olduğu ve buna odaklanılması gerektiği" konusunda görüştüklerini vurgulayarak cevap verdi.

Barack Obama, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlara ilişkin olarak da "Türklerin PKK saldırılarına karşı kendini savunmaya çalışması meşru. Ama üzerinde çalıştığımız en önemli konu sınırların Suriye'ye gitmeye çalışan yabancı savaşçılara kapatılması. Tüm çalışmalarımız bu yönde ilerleyecek" dedi.

ETİKETLER

barack obamatürkiyepkkışidoperasyonhaber

İlgili Haberler

Erdoğan: Obama, 'Kobani 2 güne kalmaz düşebilir' demişti, düşmesini asla arzulamadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 'Kobani düştü, düşüyor' demişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24