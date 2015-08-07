Obama: Türklerle konuştuk; bölgeye en büyük tehdit IŞİD, ona odaklanmalıyız

ABD Başkanı Barack Obama, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın IŞİD'e yönelik operasyonları PKK'yı hedef almak için kullanmasından endişe duyup duymadığı" sorusu üzerine "Türklerle konuştuklarını" vurgulayarak "Bölgeye en büyük tehdit IŞİD, ona odaklanmalıyız" dediklerini aktardı.

Obama, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlerken "PKK'nın saldırılarına karşı Türklerin kendilerini savunmaya çalışmalarının meşru olduğunu" söyledi. "Ama" diyerek konuşmasına devam eden Obama, üzerinde çalıştıkları anlaşmanın "Sınırın Suriye'ye girmeye çalışan yabancı savaşçılara kapatılması" unsuruna bağlı olduğunu açıkladı ve "Tüm çalışmalarımız bu konuya dayanacak" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'dan IŞİD ve PKK'yla ilgili önemli açıklamalar geldi. Beyaz Saray'da gazetecilerle gerçekleştirdiği görüşmede, Huffington Post gazetesinin muhabiri, Obama'ya, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın IŞİD'e yönelik operasyonları PKK'yı hedef almak için kullanmasından endişe duyup duymadığını" sordu.

Obama, bu soruya yanıt olarak Türkiye ile "IŞİD'in bölgedeki en büyük tehdit olduğu ve buna odaklanılması gerektiği" konusunda görüştüklerini vurgulayarak cevap verdi.

Barack Obama, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlara ilişkin olarak da "Türklerin PKK saldırılarına karşı kendini savunmaya çalışması meşru. Ama üzerinde çalıştığımız en önemli konu sınırların Suriye'ye gitmeye çalışan yabancı savaşçılara kapatılması. Tüm çalışmalarımız bu yönde ilerleyecek" dedi.