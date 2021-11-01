Obama, rapçi Jay-Z'nin onurlandırıldığı törende konuştu: Amerikan hayalinin vücut bulmuş hâli

Eski ABD Başkanı Barack Obama, rapçi Jay-Z’nin Rock&Roll Onur Listesi’ne eklenme töreni sırasında rapçinin “Amerikan hayalinin vücut bulmuş hâli” olduğunu söyledi.

Jay-Z için düzenlenen törende konuşan eski ABD Başkanı Obama “Bugün Jay-Z, tarihin en ünlü sanatçılarından biri ve Amerikan hayalinin vücut bulmuş hâli. Kendisi gibi genç insanlar için gerçekleştirme şansı yarattığı bir hayal” dedi.

Gerçek adı Shawn Carter olan Jay-Z, bir hip-hop sanatçısı olarak Rock&Roll Onur Listesi’nde yer aldığına inanamadığını söyledi.

Jay-Z “Bu çok fazla. Bütün bu beyaz insanların önünde beni ağlatmak!” dedi.

Cumartesi günü gerçekleşen törende Foo Fighters, LL Cool J ve Tina Turner da listeye alındı.

ABD’nin Cleveland şehrinde bulunan Rock&Roll Onur Listesi Müzesi, müzik endüstrisinde 25 yılını dolduran sanatçıları alıyor.