T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama: Hiçbir adil Tanrı, IŞİD'in yaptıklarını onaylamaz

ABD Başkanı Barack Obama, Ortadoğu'daki bütün halkların IŞİD'e karşı biraraya gelmesi gerektiğini söyledi

20 Ağustos 2014 23:34

ABD Başkanı Barack Obama, Amerikalı gazeteci James Foley'nin IŞİD tarafından infaz edilmesinden tüm dünyanın dehşete düştüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ABD Başkanı Barack Obama, Amerikalı gazeteci James Foley'nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü tarafından infaz edilmesinden tüm dünyanın dehşete düştüğünü belirterek, Ortadoğu'daki hükümetler ve halkları, "IŞİD kanserini ortadan kaldırmak için ortak çaba göstermeye" çağırdı.

"Tüm dünya, Jim Foley'nin terör örgütü IŞİD tarafından vahşice öldürülmesinden dehşete düştü" diyen Obama, Foley ailesiyle bugün görüştüğünü ve kendilerine, oğullarının kaybına dair üzüntülerini dile getirerek, tüm ulus olarak yüreklerinin buruk olduğunu söylediğini aktardı.

 

'Kurbanları çoğunlukla Müslüman'

 

IŞİD'in kentlere ve köylere baskınlar düzenleyerek, korkakça şiddet eylemleriyle masumları, silahsız sivilleri öldürdüğünü kaydeden Obama, IŞİD'in hiçbir dini temsil etmediğini belirtertti. Obama, "Kurbanları çoğunlukla Müslüman ve hiçbir din insanlara masumları katletmeyi öğretmez. Hiçbir adil Tanrı, (IŞİD'in) dün yaptığını ve her bir gün yaptıklarını onaylamaz. IŞİD'in insanoğlu için değer taşıyan hiçbir ideolojisi yok. Onların ideolojisi iflas etmiş bir ideoloji" dedi.

Bu gibi insanların başarısızlığa mahkum olduğunu, çünkü geleceğin "yok edenlerce değil, inşa edenlerce" kazanıldığını belirten Obama, ABD'nin, halkını korumak için yapması gereken herşeyi durmaksızın yapmaya devam edeceğini, bu konuda uyanık olacaklarını vurguladı.

Obama, "Dünyanın herhangi bir yerinde insanlar Amerikalılara zarar verdiğinde, adaletin yerine getirildiğini görmek için gereken herşeyi yaparız ve IŞİD'e karşı diğerleriyle birlikte harekete geçeriz. Bizim desteğimizle IŞİD'e karşı savaşan Irak halkı, bu teröristleri toplumlarının dışına atmak için birarada olmaya devam etmeli. Jim Foley'nin hikayelerini anlattığı Suriye halkı, bir zalimin ya da teröristlerin gölgesi altında yaşamayı haketmiyor" diye konuştu.

 

'Ortadoğu ortak çaba sergilemeli'

 

ABD Başkanı Obama, açıklamasına şöyle devam etti: "Ortadoğu genelindeki hükümetler ve halklar tarafından, bu kanseri yayılmaması için ortaya kaldırmaya dönük ortak bir çaba sergilenmeli. Bu tür nihilist ideolojiler kesin ve net biçimde reddedilmeli. Hepimizin üzerinde anlaşabileceği bir nokta da şu,IŞİD gibi bir örgütün 21'inci yüzyılda yeri yok. Dünya genelindeki dostlar ve müttefikler olarak, ortak bir güvenliği ve dün gördüklerimizin tam tersi köklere sahip bir dizi ortak değerleri paylaşıyoruz. Bu nefret dolu terörizme karşı koymaya ve onun yerine umut ve medeniyet anlayışını getirmeye devam edeceğiz."

 

ETİKETLER

barack obamajames foleyışidortadoğu

İlgili Haberler

IŞİD'in 'kafasını kestiği' gazeteci James Foley kimdir?

IŞİD militanları gazeteci James Foley'in kafa kesme görüntülerini içeren bir video yayınladı

Beyaz Saray gazeteci James Foley'in infaz görüntülerini doğruladı

ABD Başkanı Barack Obama: IŞİD gibi örgütler başarısız olmaya mahkum. ABD vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için elimizden geleni yapacağız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24