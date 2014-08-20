Obama: Hiçbir adil Tanrı, IŞİD'in yaptıklarını onaylamaz

ABD Başkanı Barack Obama, Amerikalı gazeteci James Foley'nin IŞİD tarafından infaz edilmesinden tüm dünyanın dehşete düştüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ABD Başkanı Barack Obama, Amerikalı gazeteci James Foley'nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü tarafından infaz edilmesinden tüm dünyanın dehşete düştüğünü belirterek, Ortadoğu'daki hükümetler ve halkları, "IŞİD kanserini ortadan kaldırmak için ortak çaba göstermeye" çağırdı.

"Tüm dünya, Jim Foley'nin terör örgütü IŞİD tarafından vahşice öldürülmesinden dehşete düştü" diyen Obama, Foley ailesiyle bugün görüştüğünü ve kendilerine, oğullarının kaybına dair üzüntülerini dile getirerek, tüm ulus olarak yüreklerinin buruk olduğunu söylediğini aktardı.

'Kurbanları çoğunlukla Müslüman'

IŞİD'in kentlere ve köylere baskınlar düzenleyerek, korkakça şiddet eylemleriyle masumları, silahsız sivilleri öldürdüğünü kaydeden Obama, IŞİD'in hiçbir dini temsil etmediğini belirtertti. Obama, "Kurbanları çoğunlukla Müslüman ve hiçbir din insanlara masumları katletmeyi öğretmez. Hiçbir adil Tanrı, (IŞİD'in) dün yaptığını ve her bir gün yaptıklarını onaylamaz. IŞİD'in insanoğlu için değer taşıyan hiçbir ideolojisi yok. Onların ideolojisi iflas etmiş bir ideoloji" dedi.

Bu gibi insanların başarısızlığa mahkum olduğunu, çünkü geleceğin "yok edenlerce değil, inşa edenlerce" kazanıldığını belirten Obama, ABD'nin, halkını korumak için yapması gereken herşeyi durmaksızın yapmaya devam edeceğini, bu konuda uyanık olacaklarını vurguladı.

Obama, "Dünyanın herhangi bir yerinde insanlar Amerikalılara zarar verdiğinde, adaletin yerine getirildiğini görmek için gereken herşeyi yaparız ve IŞİD'e karşı diğerleriyle birlikte harekete geçeriz. Bizim desteğimizle IŞİD'e karşı savaşan Irak halkı, bu teröristleri toplumlarının dışına atmak için birarada olmaya devam etmeli. Jim Foley'nin hikayelerini anlattığı Suriye halkı, bir zalimin ya da teröristlerin gölgesi altında yaşamayı haketmiyor" diye konuştu.

'Ortadoğu ortak çaba sergilemeli'

ABD Başkanı Obama, açıklamasına şöyle devam etti: "Ortadoğu genelindeki hükümetler ve halklar tarafından, bu kanseri yayılmaması için ortaya kaldırmaya dönük ortak bir çaba sergilenmeli. Bu tür nihilist ideolojiler kesin ve net biçimde reddedilmeli. Hepimizin üzerinde anlaşabileceği bir nokta da şu,IŞİD gibi bir örgütün 21'inci yüzyılda yeri yok. Dünya genelindeki dostlar ve müttefikler olarak, ortak bir güvenliği ve dün gördüklerimizin tam tersi köklere sahip bir dizi ortak değerleri paylaşıyoruz. Bu nefret dolu terörizme karşı koymaya ve onun yerine umut ve medeniyet anlayışını getirmeye devam edeceğiz."