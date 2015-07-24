Obama: IŞİD militanlarının sınırdan Suriye'ye geçişini durdurma konusunda ilerleme kaydettik

ABD Başkanı Barack Obama, “IŞİD’in faaliyet gösteremeyeceği bir ortam oluşturmak istediklerini” söyleyerek, “Yabancı savaşçıların Suriye sınırları üzerinden ülkeye akışını durdurmaya çalışıyoruz. Bu konuda ilerleme kaydettik" dedi. Obama, bu konuda Türkiye ve Ürdün ile işbirliği içerisinde hareket ettiklerini de kaydetti.

BBC Kuzey Amerika editörü Jon Sopel'in sorularını yanıtlayan Obama, IŞİD'le mücadele konusunda müttefikleri ile yakın istişare içinde olduklarını vurguladı. BBC Türkçe’de yer alan habere göre; 16 ülkeden oluşan koalisyonun IŞİD'e karşı mücadele ettiğini hatırlatan Obama, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkler, Ürdünlüler ve bölgede diğerleri ile birlikte yapmak istediğimiz şey, IŞİD'in faaliyet gösteremeyeceği bir ortam oluşturmak. Ancak biz ayrıca yabancı savaşçıların Suriye sınırları üzerinden bu ülkeye akışını durdurmaya çalışıyoruz. Bu konuda ilerleme kaydettik."

Suriye'de siyasi bir geçiş sürecine ihtiyaç olduğunu belirten Obama, "Esad'ın, Rusların, İranlıların bunu anlamasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Obama aksi takdirde Suriye'nin tüm bölgeyi çok daha uzun ve kanlı bir çatışmaya iteceği uyarısında bulundu.

'Gerekirse Tahran ile askeri mücadeleye hazırız'

ABD Başkanı Barack Obama BBC'ye yaptığı açıklamada, İran'la yaptıkları nükleer anlaşmaya yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

Barack Obama birinci önceliklerinin İran'ın nükleer silah sahibi olma yolunu tıkamak olduğunu, bunu başardıklarını söyledi.

İran'ın yaptırımların kalkması ile elde edeceği kaynaklarını ekonomisini güçlendirmeye harcayacağını belirten Obama, anlaşmanın sonunda Amerikan Kongresi'nden geçeceğinden emin olduğunu kaydetti.

Obama gerekirse Tahran ile askeri mücadeleye de hazır olduklarını vurguladı, Körfez ülkelerinin toplam savunma bütçelerinin de İran'ınkinin 10 katı olduğuna dikkat çekti.

‘İngiltere AB’de kalırsa daha çok güven duyarız’

Barack Obama BBC'ye verdiği mülakatta, İngiltere'nin dünya arenasındaki etkisini sürdürmesi için AB'de kalması gerektiğini de söyledi. Obama İngiltere'nin AB üyeliğinin, kendilerine bu ülke ile birlikteliklerinin gücü konusunda daha fazla güven verdiğini belirtti. AB'nin, "dünyayı daha güvenli bir yere dönüştürdüğüne ve daha müreffeh kıldığına" dikkat çeken Obama, İngiltere'den AB içindeki etkinliğini sürdürmesini istedi.

İngiltere Başbakanı David Cameron, daha önce ülkesinin AB üyeliği koşullarını Brüksel'le yeniden müzakere etme ve bu üyelik ile ilgili olarak 2017 yılı sonuna dek referanduma gitmek sözü vermişti. Cameron'ın sözcüsü Obama'nın açıklamalarıyla ilgili olarak BBC'ye yaptığı açıklamada, Başbakanın sadece İngiliz halkının AB'yle ilgili kaygılarını gidermek istediğini söyledi.

Obama ise BBC'ye yaptığı açıklamada Cameron'ı "kalburüstü bir ortak" olarak nitelendirdi. İngiltere hükümetini de milli gelirinin yüzde 2'sini savunma bütçesine ayırarak NATO'nun ortaya koyduğu hedefe ulaştığı için övdü.

Obama’nın en büyük hayal kırıklığı

Ocak 2017'de görevini önümüzdeki yıl seçilecek ABD Başkanı'na devredecek Obama, en büyük hayal kırıklığının ise "sağduyulu silah güvenliği yasalarını geçirememek" olarak açıkladı.

Obama, "Eğer 11 Eylül saldırılarından bu yana terörizm sonucu ölen Amerikalıların sayısına bakarsanız bunun 100'den az olduğunu görürsünüz. Eğer ABD'de silahlı şiddet olayları sonucu ölenlerin sayısına bakarsanız, on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini görürsünüz. Bu sorunu çözememek bize acı veriyor. Ancak bu da, kalan 18 ayında bu sorunu çözmeye çalışmayacağım anlamına gelmiyor" dedi.