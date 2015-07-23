Kilis'te IŞİD'in sınır karakoluna saldırmasının ardından Diyarbakır'dan F-16 savaş uçakları Suriye sınırına doğru havalandı. Uçakların görevine ilişkin bilgi verilmedi.

Kilis'te, Suriye tarafında terör örgütü IŞİD teröristlerinin mevzilendiği yerden açılan ateş sonucu 1 astsubayın şehit olması 2 uzman çavuşun da yaralanmasının ardından Diyarbakır’da çok sayıda F16 savaş uçağı sınıra doğru hareket etti.

Reuters'in üst düzey Türk yetkililere dayandırdığı haberde, Diyarbakır’dan kalkan uçakların Suriye’ye yöneldiği bilgisi duyurulurken, yetkililerin uçakların göreviyle ilgili olarak bilgi vermediğini bildirdi.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan bölge muhabiri, F-16'ların havalanmasının normal olduğunu belirterek, bunların olağan keşif uçuşları olduğunu açıklamıştı.