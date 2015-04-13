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Dünya

Obama, İran'la anlaşmaya itiraz eden Cumhuriyetçiler'e sert çıktı: Bu partizanlık çok ileri gitti

ABD Başkanı Obama, Cumhuriyetçilerin tutumunu azarladı

13 Nisan 2015 10:58

ABD Başkanı Barack Obama, İran'la nükleer anlaşma üzerinde partizanlığın çok ileri gittiğini söyledi. Obama ABD Kongresi'nde bazı Cumhuriyetçilerin tutumunu azarladı.

Ama başkan tarafından eleştirilenlerden biri olan Senatör John McCain, anlaşmanın ABD ve İran versiyonları arasında farklılıklar bulunduğunu söyledi.

Nisan ayında, İran'ın nükleer programının geleceği üzerinde bir taslak anlaşmaya, maraton görüşmelerden sonra ulaşıldı.

Bazı Cumhuriyetçiler İran'ın çok fazla taviz kopardığını söyleyerek, anlaşmaya karşı çıktılar.

McCain geçen hafta, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin çerçeve anlaşmasına ilişkin açıklamalarının İran'ın dini liderininkinden "biraz daha az güvenilir" olduğunu söyledi.

McCain anlaşma üzerinde çekincelerini defalarca dile getirdi.

Senatör McCain Cumartesi günü de, anlaşmanın ABD ve İran versiyonları arasındaki farklılıkların denetimler, yaptırımlar ve diğer önemli konularda olduğunu savundu.

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