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Dünya

İran: Yaptırımların tümü kaldırılmadan nükleer anlaşma yok

Ruhani, İran’a uygulanan yaptırımlar kaldırılmadan niahi nükleer anlaşmayı imzalamayacaklarını açıkladı

09 Nisan 2015 12:49

İran ve P5+1 ülkeleri (BMGK’nın beş daimi üyesiyle Almanya’dan oluşan altılı) arasında devam eden nükleer müzakerelerde ana konularda anlaşmaya varılmasının ardından başlayan yaptırım tartışmalarına İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı. Ruhani, İran’a uygulanan yaptırımların tümü kaldırılmadan niahi nükleer anlaşmayı imzalamayacaklarını belirtti.

“Aynı gün tüm yaptırımlar kaldırılmayacaksa, hiçbir anlaşmayı imzalamayacağız” diyen Ruhani, nükleer müzakerelere katılan tüm ülkelerin kazanacağı bir anlaşma istediklerinin altını çizdi.

Sabah gazetesinde yayımlanan habere göre, 'karşı taraf sözünü tutarsa biz de sözümüzü tutarız' diyen Ruhani açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Bu adımların atılmasını mümkün kılan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Dışişleri bakanımıza teşekkür ediyorum.İran'ın Uranyum zenginleştirmesi herhangi bir ülkeye zarar vermeyecek. rİran'a uygulanan tüm yaptırımlar bu anlaşma ile sona erecek. Biz nükleerhaklarımızı koruduk ve üzerimizde yaptırımları sonlandırdık. Anlaşma sağlamanın sebebi tehdit değil, diyalog oldu."

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