ABD'den İran'a uyarı: ABD, kendisini İran tehdidi altında hisseden her ülkeye destek verecektir

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İran'ın Yemen'deki Husi isyancılara destek verdiği iddialarına yönelik olarak İran'ı uyardı.

Kerry "ABD, Ortadoğu'da kendisini İran tehdidi altında hisseden her ülkeye destek verecektir" dedi.

Açıklama, iki İran savaş gemisinin Aden Körfezi'ne doğru yola çıktığı haberlerinin ardından geldi.

Amerikan PBS televizyonuna konuşan Kerry, "[Husilere] açık şekilde İran'dan destek geliyor. Her hafta İran'dan Yemen'e birkaç kez uçak iniyor" dedi.

Tahran ise Yemen'de hükümet güçleriyle savaşan Husilere destek verdiği iddialarını yalanlıyor.

Ülkenin resmi kanalı Press TV'ye konuşan Donanma Komutanı Amiral Habibullah Seyyari, korsanlık faaliyetlerine karşı olarak muhrip bir gemiyle başka bir geminin Aden Körfezi'ne yollandığını, bu gemilerin bölgedeki gemiler için deniz yollarını koruyacağını söyledi.

ABD önceki gün, Yemen'de hükümet güçleriyle savaşan Husilere karşı kurulan uluslararası koalisyona silah desteğini artırdığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, ülkede 3 haftadır Husilere karşı hava saldırıları düzenliyor.