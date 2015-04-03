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Dünya

Obama: Anlaşma tarihi; İran'ın nükleer silah üretmesi engelleniyor

'Hala işimiz bitmiş değil. Müzakereciler bu çerçeve anlaşma üzerinde çalışmaya devam edecek'

03 Nisan 2015 02:08

ABD Başkanı Barack Obama, İran ile P5+1 ülkelerinin ana çerçevesinde uzlaştığı nükleer program anlaşmasıyla ilgili olarak, “"Bu anlaşma İran'ın nükleer silah üretmesini engelliyor. İran'a bu anlaşma, kısıtlama getiriyor. Bu sayede nükleer savunma üretmek için bunu kullanamayacak. İran önümüzdeki yıllarda anlaşmayı ihlal etse bile, sınırlamalar olacağı için nükleer silaha erişememiş olacak” dedi.

ABD Başkanı Obama, İran ile nükleer müzakerelerde uzlaşıya varılması hakkında açıklama yaptı.

Obama, uzlaşıyı "tarihi" olarak nitelendirerek şunları ifade etti:

"Bu anlaşma İran'ın nükleer silah üretmesini engelliyor. İran'a bu anlaşma, kısıtlama getiriyor. Bu sayede nükleer savunma üretmek için bunu kullanamayacak. İran önümüzdeki yıllarda anlaşmayı ihlal etse bile, sınırlamalar olacağı için nükleer silaha erişememiş olacak.

Uluslararası gözlemciler, denetçiler, İran'ın nükleer tesislerine erişip, denetim sağlayacak. Bu anlaşma sayesinde hiçbir ülkede olmadığı kadar İran, kontrolden geçecek. Şeffaf bir süreç söz konusu olacak ve İran'ın asla nükleer silah geliştirmesine izin verilmeyecek. Bunun karşılığında da İran'a karşı yaptırımlar hafifleyecek.

Hala işimiz bitmiş değil. Müzakereciler bu çerçeve anlaşma üzerinde çalışmaya devam edecek. İran'ın geri adım atmaması gerekiyor bu noktadan sonra. İran ile anlaşılırsa güvenliğimiz sağlanmış olacak. Bu anlaşma ABD'nin güvenliğine daha da katkı yapacağına inanıyorum. Öncelikle bu anlaşma ile doğru bir adım atıldığını düşünüyorum.

Çok büyük yaptırımlar uygulamasına rağmen geçmişte, İran nükleer programında vazgeçmemişti."

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