Obama: Halk Washington'dan bezdi

ABD Başkanı Barack Obama, "ABD hükümetinin kepenk indirmesi" ve "borç tavanını yükseltilmesi" konularında yaşanan krizin ulusal ekonomiyi "hiç gereksiz yere zarara uğrattığın" söyledi.

ABD'de borç tavanının yükseltilmesi için gereken tasarının dün Kongre tarafından onaylanmasını ardından bugün Beyaz Saray'da gazetecilere bir açıklama yapan Obama, "Hükümetin kepenk kapaması ve ABD'nin borç tavanının yükseltilmesi kararından önce temerredü düşme riski, Amerikan ekonomisine hiç gereksiz şekilde zarara uğrattı" dedi.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki uyuşmazlığın, ekonomik büyümeyi yavaşlattığını ve yeni istihdam planlarını olumsuz etkilediğini kaydeden Obama, "Sadece temerrüde düşme tehdidi bile, (devletin) borçlanma maliyetini yükseltti, ki bu da bütçe açığımızı artırdı" ifadelerini kullandı.

'ABD sözlerini tutmak zorunda'

Amerika'nın küresel ekonominin zeminini oluşturduğunu vurgulayan Başkan Obama, "Bu yüzden verdiğimiz sözleri tutmalı ve yükümlülüklerimizi yerine getirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Amerikan halkının, Demokrat ve Cumhuriyetçiler arasındaki tartışmalar sebebiyle "Washington'dan bezdiğini" dile getiren Obama, "Bu tartışmanın kazananı yoktu" dedi.

Siyasi krizin ekonomiye verdiği zararın boyutunun bilinmediğini belirten Obama, "Fakat Amerika yeniden ayakları üzerine doğrulacaktır. Her zaman yaptığımız gibi, bu durumdan da kurtulup kendimizi toparlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

'Düşmanlarımızı cesaretlendirdi'

Bazı Kongre üyelerini, hükümetin kapanması ve temerrüdün, Amerikan ekonomisini güçlendireceği duygusuna kapılmakla suçlayan Obama, "Bunlar ancak düşmanlarımızı cesaretlendirdi ve rakiplerimzi yüreklendirdi" ifadelerini kullandı.

Krizin aşılmasının ardından gündemindeki en öncelikli üç konunun, bütçe anlaşması, göçmen reformu ve vergi tasarısının Kongre'den geçirilmesi olduğunu söyleyen Obama, "Birbirimize düşman gibi davranmak veya kasıtlı olarak işleri daha kötü hale getirmek yerine, daha iyi bir hükümet için birlikte çalışalım" çağrısında bulundu.