ABD Kongresi’nde anlaşmaya varıldı, küresel ekonomi derin nefes aldı

Cemal Tunçdemir

ABD ekonomisini ve küresel ekonomiyi derin bir krizin eşiğine getiren borç tavanı krizi ‘şimdilik’ çözüldü. ABD Senatosu’nda varılan uzlaşma sonrası, devletin 1 Ekim’de kapanan kepenklerini açacak ve ABD Hazinesinin borçlanma tavanını yükseltecek düzenlemeyi yasalaştırmak için düğmeye basıldı



Senato’da varılan uzlaşmaya göre, ABD hükümetine 15 Ocak 2014 gününe kadar bütçesini kullanma yetkisi verilecek. Böylece devletin 1 Ekim’de kapanan kepenkleri yeniden açılacak ve memurlar yeniden işbaşı yapacak. Yine, borçlanma tavanı da 7 Şubat 2014’e kadar yetecek şekilde yükseltilecek. Ve Kongre’nin her iki kanadından temsilcilerin katılımıyla, 13 Aralık 2013 gününe kadar bütçe açığını azaltacak bir plan hazırlamakla mükellef olacak, ortak bir bütçe çalışma grubu kurulacak. Bu çalışma grubu, ABD'nin birkaç ay sonra yine böyle bir kriz yaşamaması için kalıcı bir çözüm planı hazırlayacak.



Senato’nun tasarıyı, Temsilciler Meclisi oyladıktan sonra akşam saatlerinde oylayacağı belirtiliyor. Senato’daki oylamayı bloklama gücüne sahip olan Çay partili senatör Ted Cruz ise bu senatörlük yetkisini kullanmayacağını açıkladı. Texas Senatörü Cruz bununla birlikte uzlaşmayla ABD halkının kaybettiğini savundu ve mücadeleye başka şekillerde devam edeceklerini söyledi.



Temsilciler Meclisi’nin tavrı ise yerel saatle 15:00’de çoğunluk olan Cumhuriyetçi grubun toplantısıyla netleşecek. Bu noktada bütün gözler Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner’ın üzerinde. Kongre kaynakları, Boehner’ın da Senato’da uzlaşmaya varılan tasarıyı gündeme alarak oylatacağını belirtiyor. Böyle bir durumda, Cumhuriyetçi milletvekillerinin çoğunun aksi görüşüne rağmen Demokratların ve ılımlı Cumhuriyetçilerin oylarıyla tasarının Temsilciler Meclisi’nden geçmesi bekleniyor.



Beyaz Saray sözcüsü, Obama yönetiminin, Senato’daki her iki parti senatörlerini uzlaştıkları için kutladığını belirtti. Sözcü, şimdi varılan uzlaşmanın Kongre’nin her iki kanadında bir an önce geçirilerek yasalaşması için imzaya gönderilmesini beklediklerini ekledi.



Senato’daki uzlaşma sonrası Dow Jones endeksi yükselme trendine girdi.