Obama G-20 için geleceği Antalya'da golf oynayacak

Antalya Belek’te düzenlenecek G-20 zirvesi öncesi liderlerin kalacakları otellerdeki çalışmalar devam ediyor. Havaalanından başlayarak Belek’e kadar olan tüm yollar zirve öncesinde yenilenirken, otellerde de son hazırlıklar yapılıyor. ‘Zirve’nin basın merkezi olarak seçilen ve 3 bin 500 basın mensubunun konaklayacağı otel, Kaya Palazzo’da da ABD Başkanı Barack Obama’nın golf oynaması bekleniyor.

Otellerinde liderlerin de basın toplantılarını düzenleyeceğini ifade eden Kaya Palazzo Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya, “G-20 çerçevesinde otelimizin bahçesinde 5 bin 500 metrekare alanda bir kültür çadırı kuruldu. Burada Türk kültürü liderlere tanıtılacak. Türk kahvesi, hat sanatları, ipek, kilim dokuma tanıtımları yapılacak. Mevlana hakkında bilgiler verilecek. Tüm liderler ve eşleri bu çadırı ziyaret edecek. Türk kültürünün tanıtımı yapılacak” dedi. Kültür çadırı önünde Obama’nın golf atışı için bir düzenleme yapıldığının bilgisini veren Kaya, “Belek dünyanın en önemli golf destinasyonlarından biri. Barack Obama’nın yapacağı bir atışın bile çok büyük önemi var. Dünyaya Belek’in nasıl bir yer olduğunu anlatmış olacağız. Gelecek yıllarda bu sayede Belek bölgesinde otellerin gelirlerinin artacağını düşünüyoruz” dedi.

Tanıtımı Woods yapmıştı

Türkiye’nin golf turizmi alanında en önemli tanıtımı 2013 yılında dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods tarafından gerçekleşmişti. Tiger Woods, Boğaziçi Köprüsü’nde Asya kıtasından Avrupa kıtasına tarihi bir atış yapmıştı. Avrupa’dan Asya’ya geçiş yönü trafiğe kapatılan köprü üzerinde oluşturulan özel alanda düzenlenen gösteri, başta ulusal ve uluslararası çok sayıda medya kuruluşu tarafından canlı yayınlanmıştı. ABD Başkanı Barack Obama’nın Antalya’da golf oynaması halinde, golf alanında çok büyük bir tanıtıma imza atılmış olacak.

Ek güvenlik önlemleri alındı

Antalya'nın Belek bölgesinde G-20 zirvesi kapsamındaki tüm otellere akredistasyonu olmaya kimsenin giremedeğini ifade eden Kaya Palazzo Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya, “Güvenlik önlemleri en üst düzeyde olacak. Ek güvenlik önlemleri tamamlandı. Otellere yeni kameralar takıldı” diye konuştu. Basın merkezi olarak belirlenen otelin ona göre dizayn edildiğine vurgu yapan Kaya, “Basın mensupları yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda çalışacak. Otelin dışında da canlı yayınlar için bir alan oluşturuldu” dedi.

Obama nerede kalacak?

En çok merak edilen sorulardan biri de ABD lideri Barack Obama’nın nerede kalacağı. Obama için Regnum Carya Hotel’de kurşun geçirmez camları olan lüks bir villa inşa edildiği açıklanmıştı. Ancak Obama’nın bu villa yerine ABD donanmasına ait USS George HW Bush isimli savaş gemisinde kalacağı iddia ediliyor.

Tanıtım fırsatı

Toplamda 10 otel ile hizmet verdiklerinin altını çizen Burak Kaya, “G-20 Türkiye için çok büyük bir tanıtım fırsatı olacak. Bütün oteller buna göre çalışmalarını yaptı. Ayrıca devlette Belek’e çok büyük yatırımlar yapmış oldu. Havalimanından Belek’e yeni bir yol dahi yapıldı. Üstgeçitler inşa edildi” diye konuştu.