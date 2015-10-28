G-20 hazırlıkları sürüyor: Gözaltına alınacaklar için spor salonu ayarlandı!

Antalya'nın Serik ilçesinde 9-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek G-20 zirvesinde gözaltına alınacaklar için kapalı spor salonu hazırlandı. 100'üncü Yıl Spor Salonu'nu gözaltı merkezi olarak kullanmaya karar veren Serik Kaymakamlığı, Antalya Barosu'ndan da avukat talep etti.

DHA'nın haberine göre, Serik Kaymakamlığı G-20 zirvesi sırasında olası protestolar için 100'üncü Yıl Spor Salonu'nun gözaltı merkezi olarak kullanılmasına karar verdi. Kaymakamlık Antalya Barosu'ndan da 24 saat hazır halde ve yeterli sayıda avukat bulundurulmasını talep etti. Baro ise "1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na bağlı avukatların gözaltı merkezinde hazır bulundurulmasının savunma bağımsızlığına aykırılık teşkil ettiğini" belirterek, bu talebi reddetti.

"Gözaltına alınacak şahıs sayısının fazla olabileceği değerlendirildiğinden..."

"Yerli veya yabancı protestocuların muhtemel yasadışı toplumsal olaylara katılmaları ve gözaltına alınmaları nedeniyle" geçici olarak gözaltı merkezleri belirlendiği belirtilen ve Serik Kaymakamı Rıfat Altan'ın imzasıyla gönderilen yazı şöyle:

"Ülkemizin üstlenmiş olduğu G-20 dönem başkanlığı çerçevesinde, 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesi olan Belek turizm bölgesinde gerçekleştirilecek liderler zirvesi hazırlıkları kapsamında, 9-18 Kasım 2015 tarihleri arasında ilimize gelebilecek yerli veya yabancı protestocuların muhtemel yasadışı toplumsal olaylara katılmaları ve gözaltına alınmaları nedeniyle Serik ilçesi 100'üncü Yıl Spor Salonu'nun ve Serik Polis Merkezi Amirliği'nin geçici gözaltı merkezi olarak kullanılacağı öngörülmüştür. Bu kapsamda 9-18 Kasım 2015 tarihleri arasında gözaltına alınacak olan erkek ve kadın şahıs sayısının fazla olabileceği değerlendirildiğinden, gözaltına alınan şahısların ifade işlemleri esnasında yeteri miktarda avukatın 24 saat esasına göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordine kurularak, gözaltı merkezinde hazır edilmesi..."

Baro avukat talebini reddetti

Kaymakamlığın talebini 'gözaltılara hazırlık' olarak değerlendiren Antalya Barosu Başkanı Alper Tunga Bacanlı ise bu talebe karşı gönderdiği yazılı yanıtta, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na bağlı avukatların gözaltı merkezinde hazır bulundurulmasının savunma bağımsızlığına aykırılık teşkil ettiğini söyledi. Söz konusu taleple binlerce kişinin gözaltına alınacağı yönünde hazırlık yapıldığının anlaşıldığını söyleyen Bacanlı, gözaltı merkezlerinin oluşturulmasını eleştirdi.