Obama: Eğit-donatın işe yarayacağından şüpheliydim

Washington

ABD Başkanı Barack Obama, geçtiğimiz hafta iptal edilen ‘eğit-donat’ programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Obama "başından beri bu programa dair şüphelerinin olduğunu" söyledi.

IŞİD’e karşı savaşmak üzere 5 bin 400 ılımlı muhalifin eğitilmesi için geliştirilen, 5 yüz milyon dolar bütçeli eğit-donat programında sadece 5 kişi kalınca program iptal edildi. Başkan Obama CBS televizyonunda yaptığı açıklamada, “En başından beri Suriye’de bir ‘vekil ordu’nun oluşturulabileceği fikrine dair şüphelerim vardı” dedi. “Benim amacım IŞİD’e karşı savaşmaya istekli olan ılımlı muhalifleri efektif bir şekilde eğitip, silahlandırabileceğimiz teklifini test etmekti. Şunu öğrendik ki; Esad iktidarda kaldığı sürece muhaliflerin IŞİD’e odaklanmasını sağlamak çok zor” şeklinde konuşan Obama, programın başarısızlıkla sonuçlanmasını eleştirenlere sitemde bulundu. Obama, “Size, ‘Yapman gereken sadece kamyonlar dolusu silah göndermek, insanlar savaşmaya hazır.’ diyen insanlar oluyor, sonra eğit-donat programına başlıyorsunuz ve işe yaramıyor. Bu sefer, ‘Neden işe yaramadı? Bir kaç ay önce başlasaydı işe yarayabilirdi’ diyorlar” dedi.