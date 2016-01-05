Obama, bireysel silahlanmayla ilgili kararları gözyaşlarıyla açıkladı

ABD Başkanı Barack Obama, ABD'deki silah kontrolüne ilişkin kısıtlamalar getiren kararları açıkladı. Obama ABD'deki Sandy Hook'taki silahlı saldırıda hayatını kaybeden çocuklara ilişkin açıklama yaparken gözyaşlarına boğuldu.

Obama'nın hedefinde son yıllarda ülkede artış gösteren silahlı saldırılar vardı. Obama herkese sağduyu çağrısı yaptı ve hayatları korumak için ortak adımlar atılması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı, silahsızlanmaya yönelik sabit mazaretlerin uzun ömürlü olmayacağını belirterek, silahlanma hakkına yönelik bir yasa değişikliğinin desteklenmesi gerekliliğine inandığını söyledi.

Obama, silah satın alan herkesin aynı kurallara uyması gerektiğini belirterek, "Silahlı şiddeti engellemek için yasa değişikliğini destekleyerek farklı yollar bulunabilir" diye konuştu.

ABD Başkanı Obama, sicil kontrolünün şiddeti önlemekte fark yaratacağının açık olduğunu belirtti.

Hürriyet'teki habere göre, açıklamalarında Kongre'yi de hedef alan Obama, "Silah lobisinin Kongre'yi rehin aldığını ancak ABD'nin rehin tutulamayacağını" söyledi.

Obama, "Kongre'nin silah güvenliği ölçütleri için hâlâ sağduyu ile hareket etmesine ihtiyacımız var, ancak bekleyecek zaman yok" dedi.

ABD Başkanı, 'silah satıcılarının bir sonraki aşamaya geçmeye hazır olduğunu, daha fazla satıcının da bu çabaya destek vermesinin umut edildiğini' de sözlerine ekledi.

Yeni düzenleme neyi kapsıyor?

- Silah satıcıları sicil kontrolüne tabi olacak. Silah satıcılarına dair devam eden muafiyetler değiştirilecek.

- Eyaletler, silah alan kişilerin silah almaya yetkili olup olmadığını, ruhsal bir rahatsızlığı olup olmadığını ve bundan önce herhangi bir şiddet olayına adının karışıp karışmadığına ilişkin bilgileri aktaracak.

- FBI ile sicil kontrolüne ilişkin daha yoğun çalışılacak, 230 yeni çalışan bu konuda görevlendirilecek.

- Kongre'ye ABD genelinde ruhsal sağlık hizmetini ulaşılabilir kılmak için 500 milyon dolarlık bir ödenek çıkartılması teklifi sunulacak.

- İçişleri, savunma ve adalet bakanlıkları silah güvenliğini sağlamak için 'akıllı silah teknolojisi' üzerinde çalışacak.