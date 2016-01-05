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Dünya
Deutsche Welle

Obama bireysel silahlanmaya karşı harekete geçti

ABD Başkanı Barack Obama, kanlı baskınlarla gündeme gelen bireysel silahlanmayı sınırlandırmak için harekete geçme kararı aldı. Obama, bunun için muhalefetin kontrolündeki Kongre'yi devre dışı bırakacak.

05 Ocak 2016 11:40


ABD Başkanı Obama, bireysel silahlanmayı sınırlandırılmasını öngören bir paketin ayrıntılarını dün Federal Adalet Bakanı Loretta Lynch ile görüştü. Paket, idari kararlar yoluyla mevcut yasaların uygulamasının güçlendirilmesini öngörüyor. Obama bunun için başkanlık yetkilerini kullanacak.

"Her yıl on binlerce kişi ateşli silahlardan dolayı hayatını kaybediyor" diyen Obama, yeni düzenlemenin ülkedeki tüm çatışmaları önleyemeyeceğini, yine de birçok canın kurtarılmasını sağlayacağını söyledi.

Paket neler içeriyor?

Obama'nın bugün kamuoyuna ayrıntılı şekilde tanıtacağı paket, sabıka kaydı kontrolünün genişletilmesini ve yerel seviyede silah kontrolü uygulamasını içeriyor. Akıl sağlığı tedavileri ve silah satış yetkisi olmayan iş yerlerinin kapatılmasını içeren paket uyarınca Federal Polis (FBI) ve Alkol, Sigara, Silah ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) bünyesinde yeni birimler kurulacak.

ABD'de silah sahibi olmak anayasal bir hak. ABD genelinde sivillerin elinde 300 milyon civarında ateşli silah bulunduğu tahmin ediliyor.

Silah lobisi NRA engelliyor

Silah yasası son olarak bundan 3 yıl önce, 20 çocuğun öldürüldüğü Newton okul baskını sonrası parlamentoda görüşülmüştü. ABD'deki en büyük silah lobisi olan Ulusal Silah Birliği'nin (National Rifle Association - NRA) yeni düzenlemeye karşı yürüttüğü kampanya etkili olmuş, yasa tasarısı Senato'da reddedilmişti.

'ABD bunu kaldıramaz'

Kongre'nin hem üst kanadı Senato hem de alt kanadı Temsilciler Meclisi muhalefetteki Cumhuriyetçi Parti'nin kontrolü altında bulunuyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Obama'yı yetkilerini aşmaması için uyardı. Ryan, "Ülke bunu kaldıramaz" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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