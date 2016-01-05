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Dünya

Obama’ların tatilleri 70 milyon dolar tuttu

ABD Başkanı’nın tatil masrafları halk tarafından tepkiyle karşılandı

05 Ocak 2016 10:53

Muhafazakâr çizgideki bir izleme sitesi olan Judicial Watch ABD Başkanı Barack Obama ve ailesinin 7 yıllık süredeki tatil masraflarının 70 milyon doları aştığını söyledi. Obama, Noel’de çıktığı Hawaii tatilinden önceki gün döndüğünde halkın vergilerinden karşılanan tatil masrafları konusunda eleştirilerle karşılaştı.

Hürriyet’in haberine göre Obama’lar, Hawaii’de sahilde zaman geçirmelerinin yanı sıra hayvanat bahçesini ziyaret etti. Deniz kenarındaki bir restoranda akşam yemeği yiyen Obama ailesi, bir aile mezarlığına da gitti. Judicial Watch, Obama’nın, eşi, iki kızı, personelinin yanı sıra arkadaşlarını ve evcil hayvanlarını da kendisiyle birlikte tatillere götürdüğünü belirtti.

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