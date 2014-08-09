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Dünya

Obama: ABD askeri karaya ayak basmayacak

ABD Başkanı Barack Obama, IŞİD'in Irak’ta herkesin beklediğinden çok daha hızlı bir şekilde ilerledi.

09 Ağustos 2014 20:55

ABD Başkanı Barack Obama, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün Suriye ve Irak boyunca bir "halifelik" kurmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Barack Obama düzenlediği basın toplantısında, ABD ordusunun düzenlediği hava saldırısı ve IŞİD'e yönelik soruları yanıtladı.

Obama, ABD güçlerinin Sincar Dağı'nda umutsuzca bekleyen insanlara iki başarılı operasyonla yardım malzemesi dağıttığını belirterek, "Irak'taki vatandaşlarımızı korumaya devam edeceğiz. Bu teröristlerle savaşında Irak güçlerine yardımcı olacağız. Dikkatimizi buradaki soykırımı önlemeye yöneltmiş olabilir aynı zamanda mücadelemize devam edebiliriz" diye konuştu.

Batılı devletlerin kendilerine destek verdiğini belirten Obama, şunları söyledi:

"Bu operasyonlar ne zamana kadar sürecek? Size tam olarak bir zaman tablosu sunamıyorum. Bizim sorumluluğumuz buradaki insanlara yardım etmek ve vatandaşlarımızın güvende olduğunu sağlamak.

Biz hava saldırısı gerçekleştirebiliriz ancak bu sorunu çözecek olan Amerikan ordusu değildir. Amerika ve diğer müttefikler destek verir. Ancak çözüm, Irak’ın içinden çıkacaktır. Şu anda bir başbakan, cumhurbaşkanı var ama meşru bir kabine yok. Onlar bir çözüm ortaya koyabileceklerdir. Irak güvenlik güçlerinin de yeterli ve etkili bir şekilde işleyebildiğini göstermesi gerekiyor. Bu noktada biz Iraklıları cesaretlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

 

'ABD askeri karaya ayak basmayacak'

 

Kara harekatı seçeneğinin olmadığını söyleyen ABD Başkanı, "Öncelikle şunu söyleyeceğim, Amerikan askeri karaya ayak basmayacak. Biz, uzun ve maliyetli olaylardan gereken dersi çıkardık. Ordumuz çok güçlü. Kaynaklarımızı yönlendirebiliriz. Fakat asıl bu ülkelerin destek göstermesi gerekiyor. Biz, basit bir şekilde oraya girip her şeyi bastıramayız. Bu bir hata olur. Bir kez daha tekrar ediyorum, Irak hükümetinin kurulması gerekiyor.

IŞİD Irak’ta herkesin beklediğinden çok daha hızlı bir şekilde ilerledi. Sünni toplumunun IŞİD’i reddetmesi için onları da kapsayan bir yönetim olmalı. Maalesef Sünniler şu anda böyle hissetmiyor. Bu yüzden Irak’ta hükümetin kurulması çok önemli" diye konuştu.


Obama, IŞİD'e olaraksa, "Ben biraz zaman alacağını düşünüyorum. Irak’ın kaynaklara ihtiyacı var. Biz şu anda Iraklılar için bir yol açmaya çalışıyoruz. Bölgedeki Sünni ülkeler Irak’ın IŞİD’e karşı mücadelesinde destek veriyorlar. Bu çok önemli olacaktır. Bizle bu bölgede bir istikrar oluşturmaya çalışıyor. Bu zaman alacaktır. IŞİD’in Irak’ı kalıcı bir şekilde tahrip edeceğine inanmıyoruz, Irak’ın da kendi içinde pek çok dinamikleri var" sözlerini kullandı.

 

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