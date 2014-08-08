ABD ikinci kez vurdu, hedef IŞİD konvoyu ve havan topu mevzileri

ABD jetleri, Irak'ta Erbil'e yönelik ilerleyişini sürdüren IŞİD mevzilerini ikinci kez bombaladı. Erbil yakınlarında düzenlenen saldırılardan ilkinde insansız hava aracı kullanıldı ve havan topu mevzileri hedef alındı. İkinci saldırıda ise savaş uçakları kullanıldı ve 7 araçtan oluşan IŞİD konvoyu hedef alındı.

Pentagon yönetiminden yapılan açıklamada, ilk saldırıda 225 kilogramlık iki bomba kullanıldığı belirtilmişti. ABD yönetimi, operasyonların IŞİD'in ilerleyişi durdurulana kadar süreceğini bildirmişti. Savaş uçaklarının düzenlediği saldırılar, ABD'nin eski Başkanı George Bush'la aynı adı taşıyan uçak gemisi USS George H.W. Bush'tan kalkan uçaklarla gerçekleştiriliyor.

Irak'ta ilerleyişini sürdüren Irak Şam İslam Devleti Örgütü (IŞİD), Bölgesel Kürt Yönetimi'nin başkenti Erbil'e yaklaşıyor.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre örgüt, Erbil'e 30 dakika uzaklıkta bulunan bir kontrol noktasının denetimini ele geçirdi.

Kürt yönetimi ise sükûnet çağrısında bulunarak, "teröristleri yenilgiye uğratacağını" açıkladı.

Kuzey Irak'taki petrol şirketleri ise, son gelişmeler üzerine çalışanlarını tahliye etmeye başladı.

Irak Şam İslam Devleti Örgütü de Twitter'den yaptığı açıklamada, ilerleyişini sürdüreceğini belirtti.

Örgütün ilerleyişi Kuzey Irak'ta bir milyon 700 bin kişiyi yerlerinden etmiş durumda.

Bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından İngiltere, vatandaşlarına Erbil’i terk etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

ABD uçakları vurdu

IŞİD'in ilerleyişinin devam ederken ABD'den askeri bir adım geldi.

Pentagon, ABD savaş uçaklarının IŞİD mevzilerini vurduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, operasyona mültecilerin can güvenliği için onay verildiği ve IŞİD’in ilerleyleşi durdurulana kadar operasyonların süreceği belirtildi.

Pentagon, Operasyonda 225 kiloluk lazer güdümlü iki bomba kullanıldığını duyurdu.

Operasyon Türkiye saati ile 13.45’te gerçekleştirildi. Saldırılar, ABD'nin eski Başkanı George Bush'la aynı adı taşıyan uçak gemisi USS George H.W. Bush'tan kalkan uçaklarla gerçekleştiriliyor.

ABD Başkanı Barack Obama, dün IŞİD'in Erbil'e saldırması durumunda hava saldırısı için orduya yetki vermişti.

ABD, ikinci kez vurdu

Öte yandan ABD, akşam saatlerinde IŞİD hedeflerine ikinci saldırıyı düzenledi. Erbil yakınlarında düzenlenen saldırılardan ilkinde insansız hava aracı kullanıldı ve havan topu mevzileri hedef alındı. İkinci saldırıda ise savaş uçakları kullanıldı ve 7 araçtan oluşan IŞİD konvoyu hedef alındı.