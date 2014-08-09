'IŞİD'in iki üst düzey yöneticisi ABD saldırısında öldü'

Musul'u ele geçirip Erbil'e 45 kilometre mesafedeki Mahmur kampına saldırılarını sürdüren IŞİD'e karşı Mahmur yakınlarında peşmergeler ve bölgeye takviye giden PKK'lılar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmanın yaşandığı öğle saatlerinde ABD savaş uçakları da bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda Musul'a yakın Giyera bölgesinde IŞİD'in üst düzey yöneticileri olduğu belirtilen Ekil Seyfettin ile Ömer Abdulbasit'in de aralarında bulunduğu çok sayıda militanın öldürüldüğü öne sürüldü.

Ferit Aslan ile Felat Bozaslan’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, ABD'nin yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından Mahmur yakınlarında çok sayıda IŞİD üyesinin yaralı ve sağ olarak yakalandığı ve kullandıkları araçların ele geçirildiği belirtildi. Peşmerge bakanlığı güçlerinin bölgede 30 IŞİD militanının cesedine ulaştıklarını belirtildi. Bu arada IŞİD güçlerinin Başika ve Hazır bölgesinde çok sayıda Sünni Arap erkeğini infaz ettiği Peşmerge güçleri tarafından tespit edildi. Bölgeden alınan bilgilere göre, şu ana kadar sadece 1 köyde 20'nin üzerinde IŞİD'in infaz ettiği erkek cesedine ulaşıldı.