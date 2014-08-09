T24 LogoT24 Logo
Dünya

'IŞİD'in iki üst düzey yöneticisi ABD saldırısında öldü'

ABD'nin dünkü operasyonunda IŞİD'in üst düzey yöneticileri olduğu belirtilen Ekil Seyfettin ile Ömer Abdulbasit'in de aralarında bulunduğu çok sayıda militanın öldürüldüğü öne sürüldü

09 Ağustos 2014 14:54

Musul'u ele geçirip Erbil'e 45 kilometre mesafedeki Mahmur kampına saldırılarını sürdüren IŞİD'e karşı Mahmur yakınlarında peşmergeler ve bölgeye takviye giden PKK'lılar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmanın yaşandığı öğle saatlerinde ABD savaş uçakları da bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda Musul'a yakın Giyera bölgesinde IŞİD'in üst düzey yöneticileri olduğu belirtilen Ekil Seyfettin ile Ömer Abdulbasit'in de aralarında bulunduğu çok sayıda militanın öldürüldüğü öne sürüldü.

Ferit Aslan ile Felat Bozaslan’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, ABD'nin yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından Mahmur yakınlarında çok sayıda IŞİD üyesinin yaralı ve sağ olarak yakalandığı ve kullandıkları araçların ele geçirildiği belirtildi. Peşmerge bakanlığı güçlerinin bölgede 30 IŞİD militanının cesedine ulaştıklarını belirtildi. Bu arada IŞİD güçlerinin Başika ve Hazır bölgesinde çok sayıda Sünni Arap erkeğini infaz ettiği Peşmerge güçleri tarafından tespit edildi. Bölgeden alınan bilgilere göre, şu ana kadar sadece 1 köyde 20'nin üzerinde IŞİD'in infaz ettiği erkek cesedine ulaşıldı. 

 

ETİKETLER

ışidabdsaldırıoperasyon2üst düzey yöneticiöldüiddia

İlgili Haberler

ABD ikinci kez vurdu, hedef IŞİD konvoyu ve havan topu mevzileri

IŞİD’in, Kürt yönetiminin en stratejik kentlerinden biri olan Erbil’e doğru ilerlemesi üzerine ABD savaş uçakları, IŞİD mevzilerini hedef alıyor

2011'de Irak'tan çıkan ABD, Erbil’e dayanan IŞİD’i nasıl vurdu?

Amerikan savaş uçakları dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil çevresindeki IŞİD mevzilerini bombaladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24