Obama kararını verdi; 1915 için 'soykırım' demeyecek

ABD Başkanı Barack Obama'nın 1915'te yaşananlarla ilgili açıklamasında bu yıl da 'soykırım' ifadesini kullanmayacağı bildirildi.

Associated Press (AP) haber ajansının aktardığına göre karar, ABD yönetiminde üst düzey yetkililerin Ermeni ve Amerikan liderlerle Salı günü yaptıkları görüşmelerin ardından alındı.

Beyaz Saray, yetkililerin ABD'nin 1915'te yaşananların 100. yılını 'gerçeklerin tam, dürüst ve adil olarak kabullenilmesi çağrısı yapmak' için kullanabileceğini fakat metinde 'soykırım' ifadesi olmadığını belirtti.

BBC Türkçe'de yayımlanan haberde, AP'nin aktardığına göre Cumhuriyetçi Adam Schiff, Başkan Obama'nın kararından duyduğu hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

"ABD uzun bir dönem insan haklarında yol gösterici olmakla, zulümlere karşı sesini yükseltmek, kendi geçmişi ve başkalarının geçmişindeki sancılı dönemlerle yüzleşmekle övünmüştür. Bu, Devlet Başkanı veya Kongre tarafından soykırımın inkârına suç ortaklığı yapma politikasıyla bağdaşmıyor."

'Bölgesel ortaklarla yürütülen çalışmaların dirayeti için...'

Beyaz Saray ise, Obama'nın bu yıl farklı bir dil kullanmasına dair beklentileri anlayışla karşıladıklarını fakat ABD yönetiminin tavrının, 'geçmişin kabullenilmesi ve mevcut dönemde de hayatların kurtarılmasında bölgesel ortaklarla yürütülen çalışmaların dirayeti için' doğru olduğuna inandıklarını ifade etti.

Beyaz Saray ayrıca, Ermenistan'da Cuma günü düzenlenecek törene Hazine Bakanı Jacob Lew'in katılacağını duyurdu.

Hürriyet gazetesinden Tolga Tanış'ın haberine göre de ABD yönteminden bir yetkili, Obama'nın 24 Nisan bildirisinde 1915'te yaşananlarla ilgili bu sene de 'soykırım' yerine 'Büyük Felaket' anlamına gelen 'Meds Yeghern' ifadesini kullanacağını söyledi.