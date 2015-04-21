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Dünya

Dışişleri Bakanı, 'Obama, Erdoğan ile cami açacak' dedi, Beyaz Saray yalanladı

Beyaz Saray, Erdoğan'ın 'Obama, Gülen'in iadesine sıcak bakıyor' açıklamasını da yalanlamıştı

21 Nisan 2015 12:38

ABD ziyaretini sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pazar günü Maryland'de inşası bitmek üzere olan Türk-Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi'ni ziyareti sırasında, "Obama'nın Erdoğan'la birlikte ABD'de cami açmaya söz verdiği" yönündeki açıklaması Beyaz Saray tarafından yalanlandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pazar günü Maryland’da bitim aşamasında olan Türk Camisinin ziyareti esnasında yaptığı bir konuşmada Başkan Obama’nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte camiyi açmaya söz verdiğini söyledi. Çavuşoğlu; “Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Obama’ya merkezi birlikte açma teklifinde bulundu. Obama da teklifi prensipte açılışa katılmaya evet dedi” diye konuşmuştu.

Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan habere göre, Beyaz Saray Milli Güvenlik Konseyi sözcülerinden Mark Stroh, "Başkan Obama böyle bir merasime katılma sözü vermedi" ifadelerine yer verdi. Beyaz Saray, ‘Başkan Obama’nın böyle bir angajmanı hakkında herhangi bir açıklamamız yok’ dedi. 

 

İlk yalanlama değil

 

Beyaz Saray’ın açıkça bir müttefik ülkenin liderini veya bakanını yalanlaması sıradan olaylardan değil. Bundan bir yıl önce de 19 Şubat tarihinde yapılan Obama-Erdoğan telefon görüşmesinde, Erdoğan’ın bir TV röportajında Obama’nın Fethullah Gülen’in iadesine sıcak baktığı yönündeki sözleri, yine Beyaz Saray tarafından yalanlanmıştı.

 

Rice ile görüşecek

 

Washington’da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, yarın Beyaz Saray’a giderek Obama’nın Milli Güvenlik Başdanışmanı Susan Rice ile de görüşeceği açıklandı.

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