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Dünya

AB Bakanı Bozkır: Obama'nın soykırım ifadesini kullanmayacağını tahmin ediyorum

ABD Başkanı Obama, 24 Nisan'da 1915 olaylarının 100. yıl dönümüne ilişkin mesajını okuyacak

21 Nisan 2015 17:26

AB Bakanı Volkan Bozkır, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco'nun açıklamaları ile tartışma konusu olan 1915 kıyımının 100. yıl dönümüne ilişkin olarak, "ABD Başkanı Barack Obama'nın soykırım ifadesini kullanmayacağını tahmin ediyorum" dedi.

AB Bakanı ve Baş Müzakereci Volkan Bozkır,  1915 olaylarına ilişkin bir açıklama yatı.

ABD Başkanı Obama'nın 1915 olaylarının 100. yıl dönümü olan 24 Nisan'da "soykırım" ifadesini kullanıp kullanmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"ABD bir süper güç. Süper güç olan bir ülkenin, Türkiye'nin önemine göre bir karar vermesi lazım. Bu güne karar kullanılmayan yanlış bir ifadeyi ABD Başkanı'nın kullanmayacağını tahmin ediyorum.

Daha 2-3 günümüz var. Tahminim ve akıl yolunun beni buraya getirdiği nokta ABD başkanının bu ifadeyi kullanmayacağı yönünde. Kullandığı takdirde böyle bir ifadesinin yaratabileceği sonuçların bölge ve dünya barışı için yanlış sonuçları olacağını düşünüyorum." 

ABD Başkanı Barack Obama, daha önceki 24 Nisan'larda yaptığı açıklamalarda "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullanmıştı.

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