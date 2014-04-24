Obama, 1915 için bir kez daha 'Büyük Felaket' dedi

ABD Başkanı Barack Obama, Ermeni katliamına yol açan 1915 olaylarının anıldığı 24 Nisan'a yönelik yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz yıl olduğu gibi "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

Obama mesajında, “1915’te yaşananlara ilişkin olarak daha önce de açıkladığım görüşüm değişmedi. Hakikatlerin tam olarak dürüstçe ve adil olarak kabul edilmesi hepimizin çıkarınadır. Uluslar geçmişin acı dolu unsurlarını kabul edip yüzleşerek daha iyi bir gelecek inşa ederler. ABD olarak kendi tarihimizin karanlık sayfalarıyla yüzleşmeye çalışıyoruz. Bu adımı atan Ermeni ve Türklerin sayısının artmasını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.