Obama: 19 kez reddedildik

Ülkesindeki bütçe krizine yönelik değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Barrack Obama, Cumhuriyetçilerden gelen "müzakere etmiyorsun" suçlamalarını reddetti. Obama, görüşme taleplerinin 19 kez geri çevrildiğini kaydetti.

Obama, ülkesinde devam eden bütçe krizi ve borç tavanı meselesi konularında Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında Cumhuriyetçileri eleştiren Obama, "İşlerini yapmak için fidye talep edemezler" diye konuştu. Cumhuriyetçilerin "müzakere etmiyorsun" suçlamalarını da reddeden Obama, Temsilciler Meclisi'nde karşılıklı oturup konuşmayı talep ettiklerini ancak 19 kez reddedildiklerini dile getirdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner ile telefonda görüştüğünü belirten Obama, şunları söyledi:

"Ona, hem kendi hem de Cumhuriyetçilerle sadece benim önem verdiğim değil, onların da önemli olduğunu düşündüğü her konuda görüşmekten mutluluk duyacağımı ifade ettim. Ancak şunu da ilave ettim; böylesine bir diyalog, görüşmeler, müzakerelerin, hükümetin kapanması ya da Amerikan halkının üzerinde ekonomik kaos tehditleri altında olmaması gerekiyor."

'Fidye talep edemezler'

"Şöyle düşünün, Amerikan halkı işlerini yapmak için fidye talep edemez" diyen Obama, tıpkı bir kişinin bankasını arayıp, "bana yeni bir araba ve xbox vermediğiniz müddetçe bu ay mortgage taksitimi ödemeyeceğim" ya da ev satın almak için görüşmeler yapan birinin, "ödeyeceğim fiyatı konuşalım ama eğer kabul etmezsen evini yakacağım" diyemeyeceği gibi, Kongre üyeleri ve özellikle de Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin, işlerini yapmak için fidye talep edemeyeceğini vurguladı.

'Bu iş böyle olmaz'

Obama, Kongre'nin iki temel işinin bütçeyi geçirmek ve Amerika'nın borçlarını ödemesini sağlamak olduğunu dile getirdi. Cumhuriyetçilerin krizi çözmek için şart koştuğu sağlık reformunda değişiklik taleplerine atıfta bulunan Obama, "Seçmenlerin son seçimde reddettiği bir şeyi bana vermeyeceğiniz sürece resesyona yol açacağım diyemezler. Bu iş böyle olmaz" ifadesini kullandı.

'Süreyi tüketmeye karar verdiler'

Cumhuriyetçilerle gerek ekibi gerekse kendinin mart ayından bu yana 20'yi aşkın ciddi görüşme yaptığına dikkati çeken Obama, ancak Cumhuriyetçilerin, aralarındaki kilit farklılıkları çözüme kavuşturmalarına imkan sağlayacak ciddi bir pozisyona sahip olamadığını ve daha fazla baskı güçlerinin olacağı düşüncesiyle, hükümet kapanana ya da temerrüde düşme olasılığı belirene kadar süreyi tüketmeye karar verdiklerini belirtti.

Cumhuriyetçilerin en başından beri bu stratejiyi yürüttüğünü ancak hükümetin bu şekilde işlememesi gerektiğini ifade eden Obama, Cumhuriyetçilerin kendine yönelik, "müzakere etmiyorsun" suçlamalarını reddederek, Senato'daki Demokratların, bir bütçe üzerinde konuşup çözüm bulmak için Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerle karşılıklı oturup konuşmayı talep ettiğini ancak 19 kez reddedildiklerini, bunun yanında yine Senato'daki Demokratların, hükümetin açık kalmaya devam etmesi için Cumhuriyetçilerin önceliklerini de etkin şekilde yansıtan bir bütçeyi geçirdiğini ancak Cumhuriyetçilerin bunu da kabul etmediğini söyledi.