Obama - Erdoğan görüşmesine ilişkin Beyaz Saray ve Beştepe'den yapılan açıklamalar birbirini tutmadı

ABD Başkanı Barack Obama’nın önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesi konusunda taraflar birbiriyle çelişen açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Obama görüşmede “Suriye rejiminin ve YPG’nin son dönemde Suriye’nin kuzeybatısındaki ilerlemesine ilişkin” kaygılarını dile getirmişti. Beyaz Saray’ın açıklamasında ise “Başkan Obama’nın Suriye rejiminin son dönemdeki ilerleyişi konusundaki kaygılarını ifade ettiği” belirtilirken YPG’nin adı bu bağlamda anılmadı.

‘Top atışlarına son verin’

Beştepe'nin metninde yok

Beyaz Saray açıklamasında yer alan “Başkan Obama, YPG güçlerinin ilave toprak elde etmek için bölgedeki koşulları istismar arayışında olmaması gerektiğini vurgulamış ve Türkiye’yi de karşılıklılık esasına göre itidal göstererek top atışlarına son vermeye çağırmıştır” ifadeleri, Cumhurbaşkanlığı metninde hiç yer almadı.

‘Meşru müdafaa’ yok

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Obama, ABD’nin bir NATO müttefiki olarak, Türkiye’nin ulusal güvenliğini destekleme konusundaki mutlak kararlılığını ifade ederek, Türkiye’nin meşru müdafaa hakkının altını çizmiştir” denilmişti. Beyaz Saray versiyonunda ise bu ifadenin sadece ilk kısmı yer alırken meşru müdafaaya değinilmedi.

Cumhuriyet'teki habere göre, iki liderin “Rusya ve Esad rejimine ılımlı muhalif güçlere yönelik hava saldırılarına son vermeleri çağrısında bulundukları” konusunda ise bu saldırılara yapılan “provokatif eylemler” tanımı sadece Türkçe versiyonda yer aldı. Obama-Erdoğan görüşmesinin 1 saat 20 dakika sürdüğü belirtilmişti.

Cumhurbaşkanlığı / 19.02.2016

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Suriye’deki son gelişmeler ve terörle mücadele konularında, ABDTürkiye işbirliğinin mevcut durumu ve geleceği ele alınmıştır. Obama, görüşmede, 17 Şubat’ta Ankara’da meydana gelen canlı bomba saldırısını ve 18 Şubat’ta Diyarbakır-Bingöl karayolunda askeri konvoyu hedef alan saldırıyı kınayarak, hayatlarını kaybeden askerler ve sivil vatandaşlar için taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini iletmiştir.

ABD Başkanı Obama’ya saldırılar hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan da, terörle mücadele konusunda müttefiklerin dayanışma içerisinde olmalarının önemine işaret etmiştir.

Suriye rejiminin ve YPG’nin son dönemde Suriye’nin kuzeybatısındaki ilerlemesine ilişkin kaygılarını dile getiren ABD Başkanı Obama, bölgede Türkiye ve ılımlı Suriye muhalefeti ile gerilimlere neden olan, DAİŞ’le ortak mücadele çabalarımıza da darbe vuran eylemlere derhal son verilmesi çağrısında bulunmuştur. Obama, görüşme sırasında, ABD’nin bir NATO müttefiki olarak, Türkiye’nin ulusal güvenliğini destekleme konusundaki mutlak kararlılığını ifade ederek, Türkiye’nin meşru müdafaa hakkının altını çizmiştir.

Erdoğan ve Obama, Suriye’deki çatışmaların durdurulması konusunda Münih’te varılan mutabakatı desteklediklerini vurgulamışlardır. İki lider, Rusya ve Esed rejimine, ılımlı muhalif güçlere yönelik hava saldırıları gibi provakatif eylemlere derhal son vermeleri çağrısında bulunmuşlardır.

Beyaz Saray / 20.02.2016

Başkan Obama telefonda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye’deki durumu ve terörle mücadelede ABD-Türkiye işbirliğini görüştü. Obama, askeri personel ile sivillerin ölümüne neden olan Ankara’daki 17 Şubat terör saldırısını ve 18 Şubat’ta Diyarbakır’da Türk askeri konvoyuna yapılan saldırıyı kınadı ve taziyelerini iletti.

Obama, görüşmede, 17 Şubat’ta Ankara’da meydana gelen saldırıyı ve 18 Şubat’ta Diyarbakır-Bingöl karayolunda askeri konvoyu hedef alan saldırıyı kınayarak, hayatlarını kaybeden askerler ve sivil vatandaşlar için taziye, yaralılar için de geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Obama, Suriye rejiminin Suriye’nin kuzeybatısındaki ilerlemesine ilişkin kaygılarını belirtti ve Suriye’nin kuzeyinde Türkiye ve ılımlı muhalif güçler ile tansiyonu artıran ve kuzey Suriye’de IŞİD’le ortak mücadele çabalarımıza darbe vuran eylemelere derhal son verilmesi çağrısında bulundu. Başkan Obama, YPG’nin bu alandaki koşullardan avantaj sağlayarak yeni topraklar ele geçirmemesini ve Türkiye’den de karşılıklık esasına göre itidal göstererek alana yaptığı topçu ateşini durdurmasını teşvik etti. Obama, ABD’nin NATO müttefiki Türkiye’nin ulusal güvenliğini destekleme konusundaki mutlak kararlılığının altını çizdi. İki lider, Münih’te düşmanlıkların durdurulması anlaşmasını desteklediklerini belirtti ve Rusya ile Esad rejimine, ılımlı muhalif güçlere yönelik hava saldırılarına derhal son vermeleri çağrısında bulundular.