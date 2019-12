-OANA MOĞOLİSTAN'DA TOPLANDI ULANBATUR (A.A) - 29.06.2011 - Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi'nin başkanı olduğu Asya Pasifik Haber Ajansları Birliği'nin (OANA) 33. Yönetim Kurulu ve Teknik Komite toplantısı, Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da başladı. Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve OANA Genel Sekreteri Tahsin Aktı'nın yönetiminde, Moğolistan'ın Montsame haber ajansının evsahipliğinde yapılan toplantının açılışına, Moğolistan Başbakanı Suhbaatar Batbold da katıldı. Batbold, bu yıl 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan OANA'nın yönetim kurulu toplantısının Moğolistan'da yapılmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Moğolistan Başbakanı, bu yıl Moğolların da Hun devletinin kuruluşunun 2220. yıl dönümünün yanı sıra Cengiz Han'ın birleştirdiği Moğol devletinin temellerinin atılmasının 805. yıl dönümünü kutladığını ifade etti. Moğolistan'ın sahip olduğu en önemli şeyin, kültür ve mirası koruyan halk olduğunu vurgulayan Batbold, son yıllarda bakır ve kömür madenciliğinin ekonomiye katkıda bulunduğunu ve yabancı yatırımcıları da ülkeye çektiğini söyledi. Ülkesinin 2010 yılında yüzde 6 büyüme oranını yakaladığını ve bu yılın ilk çeyreğinde bu oranın yüzde 9,7'ye yükseldiğini belirten Batbold, fabrikaların sayısının sadece geçen yıl yüzde 10 arttığını ifade etti. -''İNTERNETİN TEMELİ CENGİZ HAN DÖNEMİNDE''- İletişim teknolojisinin, gelişmede bir ölçüt olduğunu belirten Batbold, bugün kullandığımız haberleşme yöntemleri ve hatta internetin izlerinin, Cengiz Han döneminde kullanılan ve Avrasya'yı birbirine bağlayan ''morin utruu'' sisteminde görülebileceğini söyledi. Moğolistan Başbakanı, haberleşme amacıyla belli noktalarda at değiştirilen istasyonların oluşturulduğu bu sistem sayesinde, 13. ve 14. yüzyılda Çin, Moğolistan, Rusya ve Avrupa'nın birbirine bağlandığını anlattı. Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmenin, insanları her an bilgiyle iç içe bir yarışa soktuğunu belirten Batbold, haber ajanslarının daima bulundukları ülkelerin tarihinde önemli rol oynadığını kaydetti. OANA üyesi 33 ülkeden 42 haber ajansının bulunduğu Asya Pasifik bölgesinin, dünyanın en geniş finansal, bilimsel ve teknolojik kaynaklarını barındırdığına dikkati çeken Batbold, bu çerçevede bölge ajanslarını birleştiren OANA'nın öneminin büyük olduğunu söyledi. İnternetin dünyada çok geniş bir bilgi ağını büyük bir hızla sağladığını belirten Batbold, buna karşın, bir ülke hakkındaki en güvenilir ve objektif haberin, yine o ülkenin haber ajansından elde edilebileceğine inandığını kaydetti. Batbold, bölgedeki gelişmeler hakkında doğru bilgileri sağlayan ajans muhabirleri ve teknik elemanların önemli bir iş yaptıklarına inandığını da ifade etti. -OANA BAŞKANI BENGİ- OANA Başkanı Dr. Hilmi Bengi de toplantının açılışındaki konuşmasında, OANA'nın kuruluşunun 50'nci yılında Moğolistan'da biraraya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve 90'ıncı kuruluş yıldönümünü kutlayan, toplantının evsahibi haber ajansı Montsame Genel Müdürü Tagalkhuu Baasansuren'i tebrik etti. Bengi, OANA'nın 50'nci yıldönümü kutlamaları için, OANA'nın kuruluşuna büyük katkıda bulunan UNESCO ile temasa geçildiğini ancak henüz resmi bir yanıt alınamadığını belirtti. Bengi, bunun ardından, Tayland Haber Ajansı'nın, OANA'nın 50. yıl dönümü kutlamalarının Bangkok'ta yapılması üzerinde anlaşıldığını da kaydetti. Evsahibi Montsame ajansının Genel Müdürü Baasansuren de bilgi alışverişi ve ticarette doğu ve batıyı 800 yıl önce birbirine bağlayan Cengiz Han'ın vatanında OANA toplantısını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Baasansuren, haber ajanslarının, ilerleyen teknolojiyle hızlı haber akışı dolayısıyla zorlu bir dönemden geçtiğini ancak ulusal haber ajanslarının farklı açılardan görüşleri, hızlı ve objektif bir biçimde, güvenilir kaynaklar, gerçekler ve gelenekler temeline dayalı, sınırsız kaynaklarından faydalanarak yansıtma avantajına sahip olduğu görüşünü ortaya koydu. Baasansuren, çağın gereğince, haber ajanslarının daha ekonomik ve pragmatik haberciliğe yöneldiğini de anlattı. -OANA'YA YENİ İNTERNET SİTESİ- OANA Genel Sekreteri Tahsin Aktı da AA tarafından OANA için tasarlanan yeni internet sitesiyle, haberlerin ve fotoğrafların geniş bir havuzda paylaşımının yanı sıra, görüntü paylaşımının da mümkün olacağını ifade etti. Aktı, Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın, yılın ilk yarısında 9 binin üzerinde haber geçtiğini ve OANA üyeleri arasında en aktif üyelerden biri olduğunu kaydetti. AA'nın tasarladığı, OANA üyelerinin kullanıcı adı ve şifreyle erişiminin sağlandığı yeni internet sitesi, Anadolu Ajansı Teknik Servis Müdürü Alper Yücesoy tarafından uygulamalı olarak tanıtıldı. OANA Haber Koordinatörü Deniz Arslan Furniss de, Anadolu Ajansı'nın, OANA'nın haber ve fotoğraf paylaşımını kolaylaştırmak üzere, haftanın 7 günü ve 24 saat OANA internet sitesine haber koyan bir ekip oluşturduğunu anlattı. Furniss, Anadolu Ajansı'nın OANA üyeleriyle paylaştığı haber sayısının, ayda ortalama 50 haberden 400'e ulaştığını, OANA'nın yeni internet sitesinin devreye girmesiyle haber akışının daha da hızlanacağını ifade etti. Toplantıda, Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın OANA üyeliği de kabul edildi. Abonelik ücretini son 5 yıldır ödemeyen haber ajanslarının üyeliklerinin bir yıl için dondurulması ve bir yıl içinde bu konuda bir gelişme görülmediği takdirde üyelik iptalinin ele alınması da kararlaştırıldı. OANA'nın 34'üncü yönetim kurulu toplantısının nerede yapılacağı da toplantılarda ele alındı ve bu konunun birkaç ay içinde sonuca bağlanması üzerinde anlaşıldı. İran'ın Mehr haber ajansı, OANA için bir bayrak tasarımı ve Tahran'da gazeteciler için bir eğitim merkezi açılması önerilerini sundu. Arap Haber Ajansları Federasyonu (FANA) ile OANA arasında işbirliğini öngören anlaşma da toplantıda ele alınarak kabul edildi. OANA toplantısında Avustralya'dan AAP, Azerbaycan'dan Azertaj ve Trend, Çin'in Xinhua haber ajansı, Endonezya'dan antara, İran'dan IRNA ve Mehr, Japonya'dan Kyodo, Güney Kore'den Yonhap, Malezya'dan Bernama, Rusya'dan ITAR-TASS, Tayland'dan TNA, Türkiye'den Anadolu Ajansı ve Vietnam'dan VNA'nın ülke raporları sunuldu. Adı geçen ajansların temsilcileri, ülke raporlarında, medya endüstrisi içindeki olumsuzluklar, yeni teknolojiler ve müşteri memnuniyetine ilişkin durum hakkında bilgi verdi. Toplantının ardından katılımcılar, Moğolistan Dışişleri ve Ticaret Bakan yardımcısı B. Bolor'un verdiği gala yemeğine iştirak etti. Bu yemek sırasında geleneksel ve modern Moğol kıyafetleri mankenler tarafından tanıtılırken, geleneksel Moğol müziği performansı ve akrobasi gösterisi sergilendi.