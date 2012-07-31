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O vekil ve oğlu AKP merkezine çağrıldı

Dörtyol Emniyeti'nde polisleri sıraya dizdiren AKP'li vekil Hacı Bayram Türkoğlu ve oğlu İstemi Kağan Türkoğlu AKP Genel Merkezi'ne çağrıldı

31 Temmuz 2012 20:05

Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Hatay’daki “polislere teşhis skandalı” ele alındı. Başbakan, olayın sonuna kadar takip edilmesini istedi. Soruşturma sonucunda Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun kusurlu bulunması halinde partiden ihracının ele alınacağı bildirildi.

CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ise Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlediği basın toplantısında, Dörtyol'da yaşanan olayın bir vekil çocuğu davranışının çok ötesinde anlamlar taşıdığını savundu.
 
MKYK toplantısının yapılacağı saatlerde Hatay milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ile oğlu İstemi Kağan Türkoğlu Ak Parti genel merkezine geldi. Gazetecilere görünmemek için garaj kapısından giriş yapan baba-oğul, Genel Merkezdeki toplantı öncesinde parti yöneticilerine ön savunma yapmak istediği iddia edildi. Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun, Başbakan Erdoğan ile de görüşmek istediği ancak Erdoğan’ın toplantı öncesi kendisiyle görüşmediği bildirildi.
 
 

‘Gereğini yapın’

 
 
Erdoğan’ın, MKYK toplantısında da olayın tüm yönleriyle ve derinlemesine ele alınmasını isteyerek, Hatay Milletvekili Türkoğlu’nun olaydaki rolü, Vali ve Emniyet Müdürüne baskıda bulunup bulunmadığının araştırılmasını isteyerek, “İyice araştırın gereğini yapın” talimatı verdiği belirtildi.
 
 

Çelik Twitter'dan açıkladı

 
 
Son olarak Hüseyin Çelik, MYK toplantısından sonra sosyal paylaşım sitesi twitter aracılığıyla Hatay Dörtyol'daki olay hakkında açıklamada bulundu.Çelik, "Hatay Meselesi toplantımızda ele alındı. Bilindiği gibi Halen yürütülmekte olan adlî ve idarî soruşturmalar vardır. Bu soruşturmaların sonucuna göre milletvekilimizle ilgili disiplin işleminin yapılıp yapılmayacağına karar verilecektir" dedi.
 
 

Sinyal Arınç'tan

 
 
Hükümet sözcüsü Bülent Arınç önceki günkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; olayın tasvip edilecek yönü bulunmadığını belirterek, milletvekili Türkoğlu’nun disiplin kuruluna sevk edileceği sinyalini vermişti.
 
 

CHP:Asıl olay o müdür konuşunca çıkacak

 
 
Olayın, AK parti'nin gerçek siyasal anlayışının somutlaşması olduğunu öne süren Dudu, şöyle devam etti:
 
''Bugün görüyoruz ki, toplumsal tepkiler yükselince, Başbakan başta olmak üzere tüm AKP kurmayları polislerimizi ve emniyet teşkilatımızı günah keçisi konumuna getirerek, bu işten sıyrılmaya çalışıyorlar. Her olayda bir sürü laf eden sayın İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, bu olayla ilgili bir kaç kem kümün dışında ortada yok. Sayın bakan, bu olay senin görevlilerinin, mesleki namuslarının ayaklar altına alınmasıdır. Neden sessiz kalıyorsunuz? AKP Hükümeti, İçişleri Bakanı ve bizzat Başbakan burada görevlerini yapan polisleri ortaya yem olarak atarak, bu işten sıyrılamazlar. Hacı Bayram Türkoğlu'nun disipline verilmesi ya da partiden istifa ettirilmesiyle de bu işten sıyrılamazlar.''
 
 

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