Vekil oğlu için polisleri sıraya dizen müdürün terfisi askıya alındı!

AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun oğlu İstemi Kağan Türkoğlu'na, tartıştığı polisleri teşhis ettiren Dörtyol İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Marangoz’un , 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne ataması askıya alındı.

Hatay Valiliği internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Dörtyol ilçesinde 29 Haziran tarihinde meydana gelen olay ile ilgili olarak ''Teşhis Sonucuna Terfi'' başlığı altında Dörtyol İlçe Emniyet Müdürü'nün terfi ettirildiğine dair haberlere yer verildiği, içeriği itibariyle eksik bilgiden kaynaklandığı düşünülen habere ilişkin olarak açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 132883 sicil sayılı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Marangoz'un durumunun, bulunduğu rütbede devam eden veya sonuçlanan adli veya idari herhangi bir soruşturması bulunmadığından mevzuat hükümleri ile kıdem ve liyakat hususları bir bütün olarak değerlendirilerek, Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun 12 Mayıs tarihindeki toplantısında görüşüldüğü bildirildi.

2. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden Mustafa Marangoz'un 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca ilçelerde görevlendirilmesi hukuken mümkün olamayacağından 18 Temmuz'da tarihinde rütbesine uygun olarak Hatay Emniyet Müdür Yardımcılığı'na tayin edildiğinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Yapılan tayin sırasında, kamuoyuna yansıyan ve izah kabul edilemez görüntülerin olduğu henüz bilinmemektedir. Bilindiği gibi, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürü'nün teşhis işlemini ilgili mevzuata uygun olarak yapıp yapmadığı hususu ile ilgili olarak valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır. Ancak, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 29 Temmuz'da yapılan açıklamaya göre, konunun tüm yönleriyle araştırılması için 2 polis başmüfettişi görevlendirildiği anlaşıldığından soruşturma polis başmüfettişlerine devredilecek olup, polis başmüfettişlerinin hazırlayacakları raporlardaki öneriler çerçevesinde ilgilinin durumu gözden geçirilecektir. Bu nedenle, Hatay Emniyet Müdür Yardımcılığı'na yapılmış olan ataması müfettişlerin raporu tamamlanıncaya kadar askıya alınmıştır.''