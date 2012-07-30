Bülent Arınç: Emniyet müdürünün yaptığı işgüzarlıktır

Hükümet sözcüsü Bülent Arınç Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Dörtyol Emniyet Müdürü'nün milletvekili oğlu için polisleri sıraya dizmesine, ''Emniyet Müdürünün yaptığı işgüzarlıktır'' dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Başbakanlık Merkez Bina'da yapılan toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, toplantı sonrası gündeme iliştin önemli açıklamalarda bulundu.

Arınç, Dörtyol Emniyet Müdürlüğü polislerinin, Ak Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun oğlu ve danışmanı tarafından ellerine numara verilerek teşhis ettirilmelerini hakkında "Emniyet Müdürünün yaptığı işgüzarlıktır. Yapılanlar yanlıştır. Savcı talep ettiyse emniyet müdürü yapacaktır. Ancak doğru şekilde yapacaktır. Sayın Başbakanımız bu konunun incelenmesiyle ilgili talimat vereceğini bildirmiştir.Polislere karşı yapılan bir haksızlığı daha önce de ciddi olarak takip eden Ak Parti'nin bu tasvip etmesi mümkün değildir" dedi.

Düşürülen uçağın önemli parçaları bulundu

Bülent Arınç Akdeniz'de düşürülen Türk uçağına ait 9 kritik parçanın denizden çıkarıldığını bildirdi.