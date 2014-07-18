O validen Sabah'a yalanlama: Hrant Dink konusunda konuşmadıklarımı yazdılar

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin 15 Temmuz Salı günü yayımladığı manşet habere yalanlama geldi. Dönemin Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, kendisine atfen verilen “Paralel gizlemese Hrant ölmezdi” başlıklı haberde söylemediği sözlerin kullanıldığını vurguladı.

Zaman'da yer alan habere göre, Ankara Yenimahalle 3. Noterliği’ne başvuran vali, gazeteye gönderilmesi için cevap ve düzeltme metni hazırlattı. Yavuzdemir, tekzip metninde, “5187 sayılı yasanın 14. maddesi gereğince 15 Temmuz 2014 tarihli gazetenin 1. ve 18. sayfalarında yer alan tarafıma ait olmayan ve tarafımdan söylenmiş gibi haberleştirilen ve sunulan ifadelere ilişkin cevap ve düzeltme metninin aynı yerde ve aynı puntolarla gazetenizde çıkmasını talep ederiz.” dedi.

Dönemin Trabzon Valisi, ‘Paralel gizlemese Hrant ölmezdi’ ve ‘Paralel gizlemeseydi suikastlar önlenirdi’ şeklindeki açıklamaların da hiçbir şekilde kendisiyle ilgili olmadığına dikkat çekti. Ayrıca haberde yer alan “Rahip Santoro cinayeti ve TAYAD olayları öncesinde istihbari bilgilendirme yapmadığı, Ramazan Akyürek’in paralel yapının adamı olduğu, Dink cinayetinin gizlendiği ve olaylar öncesinde bilgi verilmediği” şeklindeki iddiaların da tarafınca söylenmediğini kaydetti.