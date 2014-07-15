Dönemin Trabzon Valisi: Hrant Dink cinayeti öncesinde emniyet bana bilgi vermedi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Fethullah Gülen cemaatine yönelik soruşturmanın Trabzon ayağında ifade verecek eski Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir konuştu. Rahip Santoro ve eski Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetlerini de içeren soruşturma kapsamında Yavuzdemir, Dink’in öldürülmesiyle ilgili Sabah gazetesine emniyetin kendisini bilgilendirmediğini söyledi. Yavuzdemir, “Haberim olsa engellerdim. İstanbul Valisi'ne bunu özel ve gizli bir yazıyla bildirirdim" dedi ve ekledi: "12 Eylül darbesiyle cinayetler bitti. Paralel Yapı deşifre olunca da suikastlar bitti."

Sabah gazetesinde Özgür Özdemir’in “Paralel gizlemeseydi suikastlar önlenirdi” başlığıyla yayımlanan (15 Temmuz 2014) haber şöyle:

'Paralel gizlemeseydi suikastlar önlenirdi'

Paralel Yapı'nın kendisinden Dink ve Santoro cinayetleri öncesi bilgileri sakladığını anlatan dönemin Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, "Haberim olsa engellerdim. 12 Eylül darbesiyle cinayetler bitti. Paralel Yapı deşifre olunca da suikastlar bitti" dedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu, Gülen grubuna yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'na bir süre önce yazı göndermişti. Yazıda örgütün bütün bağlantılarının araştırılması, cinayetlerle ilişkisi bulunup bulunmadığının soruşturulması istenmişti. Dosyada Trabzon Santa Maria Kilisesi rahibi Andrea Santoro ve Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetleri de var.

Akyürek sonrası olaylar

EGM'nin yazısı üzerine Trabzon Emniyet Müdürlüğü özel bir ekip kurdu. Özel ekip Ramazan Akyürek'in 2004-2006 arası Emniyet Müdürlüğü yaptığı dönemde yaşanan bu iki cinayetin yanı sıra, TAYAD'lılara linç girişimi, PKK'lı teröristlerin Maçka'ya kadar inip bombalı saldırı yapacakları sırada yakalanması, Mc Donald's'ın bombalanması, Kürt işçilerin gittiği kahvehaneye molotofkoyteylli atılması dosyalarını da raftan indirdi.

'Bilgileri gizlediler'

Özel ekip Akyürek döneminde görevli polislerin, şube müdürleri ve müdür yardımcılarının da ifadelerine başvuracak. O tanıklardan biri de, 2004'te Trabzon'a atanan dönemin Valisi Hüseyin Yavuzdemir. SABAH'a konuşan Yavuzdemir, Paralel Yapı'nın Dink cinayetini kendisinden gizlediğini belirterek, "Olayın öncesinde emniyet, jandarma ya da diğer birimlerden bana bilgi verilmedi. Eğer gelseydi, İstanbul Valisi'ne bunu özel ve gizli bir yazıyla bildirirdim. Böylece haberi olur, yazı savsaklanamazdı ve cinayet engellenebilirdi. Gerek rahibin öldürülmesi gerekse TAYAD olayları öncesinde de herhangi bir 'engelleme veya önleme' yönünde istihbarat bilgilendirilmesi yapılmadı. Bilge ve belgeler bana sunulmadı" dedi.

'Savcı soruşturmalı'

"Paralel Yapı'yı 30 yıldır biliyorum. Benim hayatım bu yapıyla mücadeleyle geçti. Her türlü engellemelerle karşılaştım. Bürokraside adım atmak kolay değildi, her şeyde karşımıza çıktılar" diyen Yavuzdemir Akyürek'in Paralel Yapı'nın adamı olduğunu belirterek, "Şimdi ona birileri hesap soruyor. Ama soruşturmaları polis değil savcının bizzat kendisinin yapması lazım. Ergenekon'da gördük ki polis bu belgeleri uyduruyor, planlıyor. Sonra o insanlar içeride suçsuz yere yatıyor. Haliyle savcı bu soruşturmaları kendisi yürütürse çözülür. Bakın 12 Eylül'de ihtilal oldu ve cinayetler nasıl bıçak gibi kesildiyse Paralel Yapı ortaya çıktığından beri faili meçhullerin tamamı bitti" dedi.

Hrant Dink cinayeti

19 Ocak 2007'de Hrant Dink Trabzon'dan İstanbul'a gelen Ogün Samast tarafından öldürüldü. Samast ve Trabzon'da 24 Ekim 2004'te Mc Donald's şubesini bombalayan Yasin Hayal cinayetten tutuklandı.

TAYAD'lılara linç girişimi

6 ve 10 Nisan 2005'te bildiri dağıtmak isteyen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyeleri bir grup tarafından linç edilmek istendi.

Santoro'ya suikast

5 Şubat 2006'da İtalyan Katolik Kilisesi rahibi Andrea Santoro. Oğuzhan Akdin tarafından öldürüldü.